Папі Римському подарували скульптуру українського митця: фото

Українська меценатка Стелла Беньямінова подарувала Папі Римському дерев'яну скульптуру "Від Різдва Христового" вітчизняного митця Олександра Животкова. Таким чином вона хотіла віддячити Понтифіку за підтримку України.

Вручили скульптуру під час візиту Франциска до Папського Латеранського університету у Римі, повідомляє Апостольська нунціатура в Україні.

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Франциск отримав скульптуру українського митця

"Зустрівшись з Папою Римським Франциском і, відчувши його підтримку, я ще раз переконалася, що наше мистецтво може будувати мости і бути оціненим на найвищому рівні, займаючи гідне місце на світовій арт-сцені", — зазначила Стелла Беньямінова.



Скульптуру передала українська меценатка Стелла Беньямінова

Подякувавши за подарунок, Понтифік освятив розп'яття та доручив встановити його у холі універсистету.



Скульптуру встановлять у холі університету

Як Папа Римський підтримав Україну? Після початку війни на Донбасі Папа Франциск постійно підтримує постраждалих від бойових дій на сході країни. Ватиканом була започаткована ініціатива "Папа для України". У рамках акції для допомоги українцям зібрали 16 мільйонів євро. На них реалізували кілька десятків проектів на Донбасі. Також Понтифік неодноразово згадував Україну у своїх промовах та бажав якнайшвидшого завершення війни на сході.