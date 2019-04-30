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      Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?

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      Російські паспорта для жителів окупованих територій
      Російські паспорта для жителів окупованих територій / Фото з відкритих джерел

      Тема із видачею паспортів та громадянства Росії стала топовою серед українських ЗМІ та навіть трохи відвернула увагу від процесу виборів. Але якщо зі зміною президента в Україні все досить зрозуміло, то з російськими документами в ОРДЛО справжньої ясності немає.

      Є кілька факторів, які залишаться незмінними, що б не утнув Путін. По-перше, навіть якщо окупанти дійсно видаватимуть мешканцям "ДНР" та "ЛНР" справжні паспорти, ніякої юридичної сили вони не матимуть. По-друге, отримати закордонний документ РФ за наявністю російського внутрішнього не буде ніякого сенсу, адже жодна цивілізована країна не роздає візи людям, які мешкають у Криму, хоча й мають червоні книжечки з двоголовою куркою. І не важливо, що для українців на півострові писали щось про мешкання у "Краснодарському краю". До речі, з таким формулюванням даватимуть папірці й у квазіреспубліках. Й, по-третє, наявність російського паспорта не дає нікому змогу отримувати пенсію, тому що немає прописки. То ж покращення літні люди з "дири" чекають дарма.

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      Крім цього, роздаватимуть паспорти за спрощеною процедурою далеко не всім. У першу чергу їх отримають ватажки терористів та самі російські бойовики. Багатьом з них при цьому змінять ім'я та прізвища, чим зроблять із них "привидів". Це дуже зручно для приватних військових кампаній та подальшої участі терористів у війні десь в Африці. Цим людям, до речі, насправді видадуть справжні паспорти. А от що отримають інші, питання відкрите. Не просто ж так завозили папірці, які зазвичай дають громадянам РФ, що постійно мешкають за кордоном. Ці документи майже не дають ніяких бонусів.

      Що ж стосується самого наказу Путіна, то підписав він його саме з однією метою – зробити чергову провокацію. Націлена вона насамперед на Володимира Зеленського. Мовляв, подивимося, що ж ти зробиш. Але відповіді ніякої не отримав. Принаймні, серйозної, а не посту від штабу в Telegram. Втім, дипломати на це відреагували разом із міжнародними партнерами – глибокою занепокоєністю. І це, звісно, відкриває шлях до дій, адже крім чергових не дуже дієвих санкцій Кремль нічим не ризикує.

      Тому в "ДНР" та "ЛНР" вже організовують збори документів та заяв для отримання паспортів. Бюджетникам обіцяють відвозити до пунктів, де збиратимуть папери, автобусами. Щоб швиденько та без черг. Але завезуть всіх та одразу, щоб показати по пропагандистських ЗМІ картинку великої кількості охочих отримати російський паспорт та відмовитися від українського.

      Але здавати паспорти із тризубом нікого змушувати не збираються. Принаймні, пенсіонерів. Адже витягувати соцвиплати з Києва та майже нічого не давати літнім людям під виглядом "ДНРівської" пенсії росіянам вигідно.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Війна на Донбасі Російська пропаганда Окуповані території
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