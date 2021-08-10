Пара зайнялася сексом на балконі будинку в Одесі: знімали все на телефон – відео 18+

В Одесі вночі 10 серпня помітили пару, яка займається сексом на балконі багатоповерхівки. Ймовірно, молоді люди вирішили, що робити це на очах сусідів, значно цікавіше. При цьому один із партнерів знімав відео.

Також секс пари зняли на відео з квартири навпроти, а потім оприлюднили запис у мережі. Інцидент трапився у 27 будинку житлового комплексу "Перлина".

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Періодично змінювали пози

Пара займалася сексом на спільному балконі 25 поверху. На відео помітно, що чоловік був вкрай активним. Автори допису зазначили, що дівчина також не пасла задніх. Вона знімала відео їхньої розваги.

Спершу партнерка спиралася руками на стіну та вони були розвернуті задом до двору. Згодом пара трішки змінила позу та дівчина сперлась руками на поручні балкону.

Пара займається сексом на балконі багатоповерхівки: дивіться відео телеграму "Одесса info"

Схожий інцидент на Прикарпатті

3 лютого у мережі почали активно обговорювати схожу подію, яка трапилася в Івано-Франківську. Там молоді люди зайнялися сексом на оглядовому майданчику ратуші в центрі міста. Перехожі знизу знімали процес на відео, яке оприлюднили.

На інцидент навіть відреагував мер міста Руслан Марцінків. Він написав у фейсбуці, що можна ввести окрему платну послугу для занять коханням із чудовим краєвидом на місто.

Розташування будинку, де зняли пару / Карта google