Пара комунальників влаштувала весілля у тролейбусі Харкова: фото
Пара працівників харківського трамвайно-тролейбусного управління влаштувала весілля у салоні тролейбуса. Молодята Максим і Дарія прикрасили транспорт повітряними кульками, яскравою стрічкою, а на дах начепили іграшкові обручки.
Разом закохані вже 8 місяців, а познайомились, коли наречена ще працювала в кіоску, повідомляє "Объектив".
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Водій тролейбуса закохався у продавчиню з першого погляду, коли під’їхав до магазину замовити кави. Згодом жінка почала працювати кондукторкою, щоб бути ближче до коханого. До речі, освідчився чоловік теж у тролейбусі.
Дивіться фото з весілля у харківському тролейбусі:
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