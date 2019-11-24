Пара комунальників влаштувала весілля у тролейбусі Харкова: фото

Пара працівників харківського трамвайно-тролейбусного управління влаштувала весілля у салоні тролейбуса. Молодята Максим і Дарія прикрасили транспорт повітряними кульками, яскравою стрічкою, а на дах начепили іграшкові обручки.

Разом закохані вже 8 місяців, а познайомились, коли наречена ще працювала в кіоску, повідомляє "Объектив".

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Водій тролейбуса закохався у продавчиню з першого погляду, коли під’їхав до магазину замовити кави. Згодом жінка почала працювати кондукторкою, щоб бути ближче до коханого. До речі, освідчився чоловік теж у тролейбусі.

Дивіться фото з весілля у харківському тролейбусі: