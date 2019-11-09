18:29
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, 8 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Пара з США звинуватила українку з карликовістю у спробі вбивства та залишила її жити саму

      310 Читать новость на русском
      Наталія Грейс Барнетт у програмі "Доктор Філ"
      Наталія Грейс Барнетт у програмі "Доктор Філ" / Скріншот відео

      Сирота з України з карликовістю Наталія Грейс Барнетт, що наразі проживає у США, спростувала чутки, що вона нібито погрожувала вбити своїх прийомних американських батьків. Водночас дівчина переконує, що ніколи не видавала себе за дитину, будучи дорослою.

      Як повідомляє BBC, колишні прийомні батьки Наталії стверджували, що дівчина насправді є дорослою, і їй – близько 30 років. Проте, сама дівчина у своєму першому інтерв’ю заявила, що їй – 16.

      Ще один прикрий випадок! У Китаї 13-річний українець викинувся з вікна через знущання вчителя

      "Я переїхала до США, коли мені було 6 років. Я лише знаю, що якась сім’я приїхала мене відвідати та за деякий час удочерила", – розповідає вона.

      За словами дівчини, її удочеряли кілька прийомних сімей, проте повертали назад. У 2010 році сироту з України прийняла подружня пара з Флориди – Крістін і Майкл Барнетт. Щоправда, останні засумнівалися в її віці засумнівалися в її віці та вважали, що дівчині було тоді близько 20 років, хоча сама Наталія стверджувала, що їй – 6.

      Доливає олії у вогонь і те, що прийомна мати помітила в дівчинки корінні зуби, менструальний цикл і бажання спілкуватися з більш дорослими дітьми. Пізніше дівчина зізналася, що була трохи дорослішою від названого віку, але їй було далеко не 20.

      У 2012 році Майкл Барнетт подав клопотання до Верховного суду округу Маріон у Флориді, щоб змінити дату свідоцтва про народження Наталії з 2003 на 1989 рік. Тоді тести кісток дівчини показали, що їй було 14 років. А пізніше сім’я зізналася, що вони переїхали до Канади без Наталії, хоча залишила на неї квартиру зі сплаченими на рік уперед рахунками та консервами.

      Наталія Грейс Барнетт у США 

      Таким чином, Барнетти залишили дівчину жити наодинці. За це їм висунули звинувачення в халатності, і на початку 2020 року вони мають постати перед судом попри те, що розлучилися ще в 2014-му.

      Крім того, у вересні 2019 року у коментарі Daily Mail TV Крістінн Барнетт заявляла, що Наталія погрожувала, зарізати її разом із чоловіком, коли б ті спали. Також, за її словами, дівчина намагалася отруїти жінку та нібито намагалася штовхнути її на паркан, що перебував під напругою.

      Наталія, зі свого боку усі обвинувачення відкидає. Дівчина додає, що Барнетти її саму, 8-річну, залишили рік жити лише на консервах. Також її записали до старшої школи, і Крістін просила дівчину всім казати, що їй – 22 роки.

      Радимо ознайомитися! Українській дитині видали форму з символікою СРСР і Росії: у США розгорівся скандал

      Я насправді думала, що знайшла для себе свою родину після того, як від мене кілька сімей відмовлялося. А одна родина навіть повернула мене назад американським соціальним службам, коли я травмувала іншу дитину – ми були дуже близькими, тож ми жартома боролися, і я впала на його руку, але мати подумала, що я намагалася зламати йому руку,
      – каже з жалем вона.

      Наразі для Наталії приписали сім’ю Антвона та Синтії Манс. 

      Наталія розповідає про життя разом із Барнеттами у програмі "Доктор Філ": дивіться відео 

       

      blog_ava
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні
      5486
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини США Діти і неповнолітні Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      10 корисних девайсів з Aliexpress
      сьогодні , 18:04 10 корисних девайсів з Aliexpress
      Анастасія Можаровська 2758
      Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ
      сьогодні , 17:00 Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ
      Ірина Шиба 554
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      877
      Її намагалися вбити, але вона вистояла: Зеленський привітав з Днем української мови
      сьогодні , 15:34 Її намагалися вбити, але вона вистояла: Зеленський привітав з Днем української мови
      Ірина Кошанська 553
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні , 13:38 Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      Олексій Печій 5485
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук