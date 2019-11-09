Пара з США звинуватила українку з карликовістю у спробі вбивства та залишила її жити саму

Сирота з України з карликовістю Наталія Грейс Барнетт, що наразі проживає у США, спростувала чутки, що вона нібито погрожувала вбити своїх прийомних американських батьків. Водночас дівчина переконує, що ніколи не видавала себе за дитину, будучи дорослою.

Як повідомляє BBC, колишні прийомні батьки Наталії стверджували, що дівчина насправді є дорослою, і їй – близько 30 років. Проте, сама дівчина у своєму першому інтерв’ю заявила, що їй – 16.

Ще один прикрий випадок! У Китаї 13-річний українець викинувся з вікна через знущання вчителя

"Я переїхала до США, коли мені було 6 років. Я лише знаю, що якась сім’я приїхала мене відвідати та за деякий час удочерила", – розповідає вона.

За словами дівчини, її удочеряли кілька прийомних сімей, проте повертали назад. У 2010 році сироту з України прийняла подружня пара з Флориди – Крістін і Майкл Барнетт. Щоправда, останні засумнівалися в її віці засумнівалися в її віці та вважали, що дівчині було тоді близько 20 років, хоча сама Наталія стверджувала, що їй – 6.

Доливає олії у вогонь і те, що прийомна мати помітила в дівчинки корінні зуби, менструальний цикл і бажання спілкуватися з більш дорослими дітьми. Пізніше дівчина зізналася, що була трохи дорослішою від названого віку, але їй було далеко не 20.

У 2012 році Майкл Барнетт подав клопотання до Верховного суду округу Маріон у Флориді, щоб змінити дату свідоцтва про народження Наталії з 2003 на 1989 рік. Тоді тести кісток дівчини показали, що їй було 14 років. А пізніше сім’я зізналася, що вони переїхали до Канади без Наталії, хоча залишила на неї квартиру зі сплаченими на рік уперед рахунками та консервами.

Наталія Грейс Барнетт у США

Таким чином, Барнетти залишили дівчину жити наодинці. За це їм висунули звинувачення в халатності, і на початку 2020 року вони мають постати перед судом попри те, що розлучилися ще в 2014-му.

Крім того, у вересні 2019 року у коментарі Daily Mail TV Крістінн Барнетт заявляла, що Наталія погрожувала, зарізати її разом із чоловіком, коли б ті спали. Також, за її словами, дівчина намагалася отруїти жінку та нібито намагалася штовхнути її на паркан, що перебував під напругою.

Наталія, зі свого боку усі обвинувачення відкидає. Дівчина додає, що Барнетти її саму, 8-річну, залишили рік жити лише на консервах. Також її записали до старшої школи, і Крістін просила дівчину всім казати, що їй – 22 роки.

Радимо ознайомитися! Українській дитині видали форму з символікою СРСР і Росії: у США розгорівся скандал

Я насправді думала, що знайшла для себе свою родину після того, як від мене кілька сімей відмовлялося. А одна родина навіть повернула мене назад американським соціальним службам, коли я травмувала іншу дитину – ми були дуже близькими, тож ми жартома боролися, і я впала на його руку, але мати подумала, що я намагалася зламати йому руку,

– каже з жалем вона.

Наразі для Наталії приписали сім’ю Антвона та Синтії Манс.

Наталія розповідає про життя разом із Барнеттами у програмі "Доктор Філ": дивіться відео