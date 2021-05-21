Парад вишиванок у Харкові: люди дотримувались "рушникової дистанції" – фото

21 травня 2021 , 09:02
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

День вишиванки у Харкові відсвяткували парадом. Він пройшов у четвер, 20 травня. Містяни пройшли Сумською вулицею до площі Свободи.

Вони несли й великий прапор України, який допомагав тривати дистанцію між учасниками ходи. Більшість людей дотримувались й маскового режиму.

До теми День вишиванки у Раді: якими образами похизувались жінки-депутатки

Парад вишиванок у Харкові: деталі

  • Хода стартувала з площі Конституції.
  • Харків'яни були вдягнені у вишиванки, несли з собою вишиті рушники. 
  • Учасниками параду стали містяни різного віку.

Хода у вишиванках в Харкові: відео

  • Вони продемонстрували різноманітні варіанти ручної та машинної вишивки.
  • До речі, вишиваними були навіть маски деяких учасників ходи.

У Харкові пройшов марш вишиванок / Фото Харківська міськрада

 

Автор: Вікторія Андрєєва