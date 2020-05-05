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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Парад в Білорусі 9 травня попри пандемію коронавірусу: з’явилася різка реакція ВООЗ

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      Парад 9 травня в Мінську 2020 попри коронавірус: реакція ВООЗ
      Лукашенко хоче провести парад / Getty Images

      Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що параду до 9 травня бути, адже це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ". Всесвітня організація охорони здоров’я висловила глибоку стурбованість через ігнорування пандемії коронавірусу.

      Офіційний представник ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличев заявив, що такий масовий захід в період епідемії призведе до негативних наслідків, пише БелаПАН.

      Тим часом Я не парюсь щодо нових хворих на коронавірус, – Лукашенко

      Особливе занепокоєння викликає можлива участь в цьому заході людей похилого віку, серед яких відзначається важкий перебіг захворювання та високий рівень смертності від COVID-19,
      – додав він.

      Батир Бердикличев наголосив, що ВООЗ рекомендувала Білорусі посилити заходи фізичного дистанціювання, зокрема перенести або скасувати масові спортивні, культурні, політичні і релігійні заходи.

      Однак Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу, а президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом".

      Що відомо про парад до 9 травня в Білорусі? Олександр Лукашенко вважає, що скасовувати парад не можна, бо ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад. При цьому він попередив організаторів, що "нікого тягнути на цей захід не потрібно".

      За даними Лукашенка, окремі російські депутати і сенатори виявили бажання відвідати 9 травня парад Перемоги в Мінську.

      Коронавірус в Білорусі: коротко про головне

      • В Білорусі станом на 5 травня офіційно підтвердили 18 350 випадків зараження COVID-19, померло 103 людей.
      • При цьому жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
      • Олександр Лукашенко та весь уряд країни відверто ігнорує коронавірус та ситуацію в світі.
      • Президент Білорусі називає пандемію "коронапсихозом" та каже, що люди помирають від інших недуг.
      • Насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним. Є вже понад 60 тисяч громадян, які підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Здоров'я ВООЗ 9 травня Олександр Лукашенко День Перемоги Новини Білорусі
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