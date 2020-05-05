Парад в Білорусі 9 травня попри пандемію коронавірусу: з’явилася різка реакція ВООЗ

Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що параду до 9 травня бути, адже це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ". Всесвітня організація охорони здоров’я висловила глибоку стурбованість через ігнорування пандемії коронавірусу.

Офіційний представник ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличев заявив, що такий масовий захід в період епідемії призведе до негативних наслідків, пише БелаПАН.

Тим часом Я не парюсь щодо нових хворих на коронавірус, – Лукашенко

Особливе занепокоєння викликає можлива участь в цьому заході людей похилого віку, серед яких відзначається важкий перебіг захворювання та високий рівень смертності від COVID-19,

– додав він.

Батир Бердикличев наголосив, що ВООЗ рекомендувала Білорусі посилити заходи фізичного дистанціювання, зокрема перенести або скасувати масові спортивні, культурні, політичні і релігійні заходи.

Однак Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу, а президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом".

Що відомо про парад до 9 травня в Білорусі? Олександр Лукашенко вважає, що скасовувати парад не можна, бо ветерани ще можуть подумати, що білоруси злякались проводити парад. При цьому він попередив організаторів, що "нікого тягнути на цей захід не потрібно".



За даними Лукашенка, окремі російські депутати і сенатори виявили бажання відвідати 9 травня парад Перемоги в Мінську.

Коронавірус в Білорусі: коротко про головне