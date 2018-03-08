Паралімпіада-2018: з’явилися фото "нейтральної" форми російських спортсменів

Компанія ZA Sport представила форму для російських спортсменів, які виступлять на зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що 29 січня Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії. Це позбавляє збірну Росії можливості виступити на змаганнях у Пхенчхані в 2018 році, проте окремі російські спортсмени таки зможуть виступати на іграх під нейтральним прапором.

"Комплекти екіпіровки були підготовлені в найкоротші терміни: на початку лютого ми підписали контракт з Паралімпійським комітетом Росії, а вже в середині лютого 2018 року було сформовано готові комплекти", – мовиться у повідомленні компанії.

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