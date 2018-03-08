Паралімпіада-2018: у Пхьончхані урочисто підняли прапор України
В четвер, 8 березня, у паралімпійському селищі Пхьончхану відбулася традиційна символічна церемонія підняття українського прапора перед Паралімпіадою-2018.
Про це повідомляє Xsport.
Захід пройшов під акомпанемент гімну України на спеціальній площі та зібрав спортсменів і тренерів української збірної. Зазначимо, що до складу збірної України на Паралімпіаду-2018 увійшли 30 спортсменів. Вони візьмуть участь у змаганнях з лижних гонок, біатлону та сноуборду.
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До слова, зимові Паралімпійські ігри у Пхьончхані триватимуть з 9 по 18 березня.
Джерело: 24 Канал
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