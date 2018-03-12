Паралімпіада-2018: Україна здобула ще дві нагороди

Українки Оксана Шишкова та Людмила Ляшенко принесли ще дві нагороди зібрній України на Паралімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані.

Оксана Шишкова, яка до цього здобула "срібло" у біатлонному спринті на 6 кілометрів, цього разу поповнила скарбничку збірної України ще однієї срібною нагородою. Вона показала другий результат у лижних перегонах на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору.

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Людмила Ляшенко здобула бронзову медаль серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Таким чином на третій день змагань Україна вже має 9 нагород: 3 золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.