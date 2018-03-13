Паралімпіада-2018: Україна здобуває четверте золото на Іграх

Український спортсмен Тарас Радь приніс збірній Україні четверту золоту нагороду на Паралімпійських іграх 2018 у південнокорейському Пхьончхані.

Цього разу українець Тарас Радь приніс золоту нагороду збірній Україні у біатлоні. На трасі йому не було рівних, а також він не допускав промахів при стрільбі, чим відзначилися його суперники.

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Його перевага над суперником на фініші змагань досягла понад хвилину.

Варто зазначити, що у лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків, де українець Максим Яровий здобув золоту нагороду, Тарас Радь фінішував на 7 місці.

Тож на четвертий день змагань Україна вже має 10 нагород: 4 золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.