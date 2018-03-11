Паралімпіада-2018: українець Максим Яровий здобуває золоту медаль
04:18, 11 березня 9503 Читать новость на русском
У неділю, 11 березня, у другий день Паралімпійських ігор 2018 року у південнокорейському Пхьончані, збірна України здобула чергову золоту медаль.
У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців – Максим Яровий та Тарас Радь.
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Вони впевнено дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий. Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.
Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.
Ця золота медаль стала другою для України на Паралімпіаді-2018. Тепер в активі українців – шість нагород: дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.
Джерело: 24 Канал
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