Паралімпіада-2018: українець Максим Яровий здобуває золоту медаль

У неділю, 11 березня, у другий день Паралімпійських ігор 2018 року у південнокорейському Пхьончані, збірна України здобула чергову золоту медаль.

У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців – Максим Яровий та Тарас Радь.

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Вони впевнено дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий. Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.

Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.

Ця золота медаль стала другою для України на Паралімпіаді-2018. Тепер в активі українців – шість нагород: дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.