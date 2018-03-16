Паралімпіада-2018: українці завоювали ще три медалі

На сьомий день Паралімпіади-2018, 16 березня, Україна поповнила свою медальну скарбничку ще одним "золотом" і двома срібними медалями.

Біатлоністка Оксана Шишкова фінішувала другою в гонці на 12,5 км (з порушенням зору). На Параліміпаді-2018 у Пхьончхані Шишкова загалом здобула 5 медалей – 1 золоту, 3 срібних і 1 бронзову.



Паралімпіада-2018: Оксана Шишкова здобула свою п'яту медаль у Пхьончхані

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А в чоловічій гонці на 15 км (з порушенням зору) золоту медаль здобув Віталій Лук'яненко, Олександр Казик став другим. У цьому спринті могла вийти унікальна ситуація, коли українці б виграли усі три медалі, адже третє місце між собою ділили з однаковим часом Анатолій Ковалевський та Юрій Уткін, але в останній момент француз Чалесон все ж фінішував третім.

Для Лук'яненка це вже друге "золото" у Пхьончхані, а для Казика – друга срібна медаль.



Українці святкують перемогу на сьомий день Параліміпади-2018

Таким чином у скарбничці України вже 19 медалей: 6 золотих, 6 срібних та 7 бронзових. У медальному заліку наша команда посідає 4 місце.

Перша п'ятірка медального заліку 16 березня виглядає так:

1. США – 30 медалей (золото – 11, срібло – 12, бронза – 7)

2. Нейтральні паралімпійські атлети (Росія) – 20 медалей (золото – 8, срібло –8, бронза – 4)

3. Німеччина – 15 медалей (золото – 6, срібло – 7, бронза – 2)

4. Україна – 19 медалей (золото – 6, срібло – 6, бронза – 7)

5. Словаччина – 9 медалей (золото – 6, срібло – 2, бронза – 1)