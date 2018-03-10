Паралімпіада-2018: Віталій Лук'яненко приносить Україні першу золоту медаль

У останніх змаганнях для збірної України у рамках першого дня Паралімпіади-2018, що триває у південнокорейському Пхьончані, українські спортсмени здобули ще одну золоту та ще одну бронзову нагороди, які до свого активу записали Віталій Лук'яненко та Анатолій Ковалевський відповідно. Атлети брали участь у біатлонному спринті на 7,5 кілометра серед чоловіків з вадами зору.

Зауважимо, що за нагороди у цій гонці боролися одразу 7 українців — окрім призерів Паралімпіади, участь також брали Ярослав Решетинський, Юрій Уткін, Дмитро Суярко, Олександр Казік і Олександр Махоткін. Крім того, цікавим є і те, що Віталій Лук’яненко — рекордсмен української збірної за кількістю участей у Паралімпіадах — Ігри у Пхьончані для нього вже є шостими.

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Свій клас український спортсмен довів і у спринті на 7,5 кілометра — Віталій не припустився жодного промаху та у підсумку показав час у 19 хвилин і 51 секунду. Трохи відстав від нього білорус Юрій Голуб, а саме на 14,1 секунди, показавши загальний час у 20 хвилин 5,1 секунду та припустившись однієї помилки. Третім своєю чергою прийшов також представник України Анатолій Ковалевський – один промах і 20 хвилин 42,5 секунди (+39,5).

До слова, українці розмістилися і з четвертої по сьому сходинку: Ярослав Решетинський (0 промахів, 20:46,3), Юрій Уткін (0 промахів, 21:36,1) і Дмитро Суярко (2 промахи, 22:08,1). До десятки найкращих потрапив і Олександр Казік, який з одним промахом посів 8 сходинку (25:03,2), а Олександр Махоткін завершив цю гонку дванадцятим — 1 промах і 23 хвилини 48,9 секунди.



Паралімпіада-2018: Результати біатлонної гонки на 7,5 кілометра серед спортсменів з вадами зору