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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Паралімпіада-2018: Збірна України здобула 22 нагороди, коли і де зустрічати героїв у Києві

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Українські паралімпійці
Українські паралімпійці

У неділю, 18 березня – заключний день Паралімпійський ігор 2018 року у південнокорейському Пхьончхані.

В останній день змагань українці змагалися лише у змішаній лижній естафеті, де вибороли золоту медаль. Вона стала 22 нагородою для українських спортсменів на Паралімпіаді-2018, завдяки чому збірна України закріпилася на 6 позиції у загальному медальному заліку. В доробку збірної України 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.

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18 березня ще відбудеться церемонія закриття Паралімпійських ігор. Після цього українські спортсмени відправляться на Батьківщину. У вівторок, 20 березня, о 12:30 вони прибудуть в аеропорту Бориспіль, термінал F. Там запланована урочиста зустріч команди.

Теги: Новини спорту Паралімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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