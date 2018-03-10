Паралімпіадіа-2018: Оксана Шишкова здобула перше для України "срібло"

10 березня за результатами змагань з біатлону серед спортсменок з вадами зору Україна загалом здобула третю нагороду, проте цього разу вона була ґатунком вище, аніж опередні – Оксана Шишкова у гонці на 6 кілометрів фінішувала другою.

Так, українська спортсменка не припустилася жодної помилки та показала час у 19 хвилин 38,2 секунди, що на 38,5 секунди повільніше аніж, у першої Михалини Лисової, яка виступає під нейтральним прапором (18 хвилин 59,7 секунди). Третю ж сходинку посіла білоруска Світлана Саханенко — два промахи та час у 20 хвилин 40,6 секунди (+1:40,9).

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Ще одна українка Ольга Прилуцька, яка припустилася аж трьох промахів, прийшла четвертою – 21 хвилина 30,4 секунди (+2:30,7).



Паралімпіада-2018: Результати біатлонної гонки на 6 кілометрів серед спортсменок з вадами зору

Нагадаємо, раніше у складі України бронзові нагороди здобували Людмила Ляшенко у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи та Ігор Рептюх у біатлонній гонці на 7,5 кілометра серед спортсменів стоячи