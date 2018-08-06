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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Паралімпійська збірна України здобула срібло на ЧЄ-2018 з футболу

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Паралімпійська збірна України з футболу
Паралімпійська збірна України з футболу / KNVB Media

Паралімпійська збірна України з футболу привезла срібні медалі з чемпіонату Європи, який проходив 25 липня — 5 серпня в Голландії.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу України.

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Вітчизняні футболісти посіли друге місце у групі В, де змагалися з командами Росії, Англії, Іспанії та Фінляндії. У півфіналі "синьо-жовті" обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії. Третє місце дісталося ірландцям, які в дуелі за бронзу здолали господарів турніру – голландців.

Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук, який також став одним із трьох кращих бомбардирів змагань.

Група В

Україна – Фінляндія 8:0

Україна – Іспанія 8:0

Україна – Росія 0:1

Україна – Англія 2:0

1/2 фіналу

Ірландія – Україна 0:3

Фінал

Росія – Україна 3:2

Зазначимо, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України ставала п'ять разів (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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