Зимові Паралімпійські ігри-2018 відбудуться у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 18 березня. Це вже дванадцята за рахунком зимова Паралімпіада. Розклад змагань – дивіться в інфографіці.

Під час Зимової Паралімпіади-2018 відбудуться змагання з 6 видів спорту. Від України до Пхьончхану мало поїхати 33 спортсмени: 23 з них – для участі у змаганнях, ще 10 – їхні гайди, люди, які допомагатимуть спортсменам стартувати і пересуватися трасою. Однак, троє спортсменів не поїхали на змагання, бо захворіли грипом, тож українську збірну представлять 30 спортсменів.

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Зазначимо, починаючи Паралімпіади в 1998 році, наші спортсмени здобули 90 медалей, 20 з яких – золоті.

Зимова Паралімпіада-2018: розклад змагань

Церемонія відкриття Зимових Паралімпійських ігор-2018 почнеться 9 березня о 13:00 за київським часом. Церемонія закриття відбудеться 18 березня о 13:00 за Києвом.

Усі змагання триватимуть з 10 по 18 березня включно. Українці братимуть участь у змаганнях із біатлону, лижних перегонів та сноуборду.

Повний розклад Паралімпіади-2018 дивіться у таблиці:



Повний розклад Паралімпіади-2018 та коли змагатимуться українці

Деталі змагань ви також можете переглянути на офіційному сайті Паралімпіади-2018.

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