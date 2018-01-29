Паралімпійську збірну РФ остаточно відсторонили від ігор: лише під нейтральним прапором
23:36, 29 січня 237 Читать новость на русском
Окремі російські спортсмени зможуть виступати на Паралімпійських іграх 2018 року під нейтральним прапором.
Про це повідомив Міжнародний паралімпійський комітет.
29 січня Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії. Це позбавляє збірну Росії можливості виступити на змаганнях в Пхенчхані в 2018 році.
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В МПК відзначили, що Росія досягла прогресу в поліпшенні антидопінгової діяльності. У зв'язку з цим окремі спортсмени з Росії зможуть виступати в 5 видах спорту зі статусом "нейтральний паралімпійський спортсмен".
Нагадаємо, що МПК відсторонив Паралімпійський комітет Росії у червні 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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