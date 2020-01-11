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      Парашутист-невдаха і бабця-рятівниця: у Мексиці чоловік повис на балконі у літньої жінки – відео

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      Літня жінка рятує парашутиста / скріншот із відео

      Курйозна ситуація трапилась на мексиканському курорті Акапулько. Там американський парашутист Коді Кослоскі з Мічигану зістрибнув з даху високої будівлі, проте його спіткала невдача.

      Замість того, щоб спокійно спустити його на землю, потік повітря жбурнув Коді на балкон іншого багатоквартирного дому. На своєму парашуті він повис на одному з балконів. Про це пише Daily Mail.

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      Втім, на поміч відчайдуху поспішила літня жінка, яка спочатку допомогла хлопцю вибратися з пастки, а згодом ще й запропонувала води.

      – Як тобі допомогти? Щось потрібно? – запитувала жінка у незваного гостя, коли той повис у неї на балконі.

      – Ні, все гаразд. Я в порядку. Нічого не треба, – відповідав той переляканим голосом.

      Як відбувався політ і порятунок: відео

      Схоже, за долю Коді переживали люди, які перебували внизу, адже він на ролику гучно вигукує їм: "Зі мною все в порядку!".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Мексика
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