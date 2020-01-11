Парашутист-невдаха і бабця-рятівниця: у Мексиці чоловік повис на балконі у літньої жінки – відео

Курйозна ситуація трапилась на мексиканському курорті Акапулько. Там американський парашутист Коді Кослоскі з Мічигану зістрибнув з даху високої будівлі, проте його спіткала невдача.

Замість того, щоб спокійно спустити його на землю, потік повітря жбурнув Коді на балкон іншого багатоквартирного дому. На своєму парашуті він повис на одному з балконів. Про це пише Daily Mail.

​Це надихає: Маленький хлопчик подолав страх перед стрибком у воду: мотивуючі відео

Втім, на поміч відчайдуху поспішила літня жінка, яка спочатку допомогла хлопцю вибратися з пастки, а згодом ще й запропонувала води.

– Як тобі допомогти? Щось потрібно? – запитувала жінка у незваного гостя, коли той повис у неї на балконі.

– Ні, все гаразд. Я в порядку. Нічого не треба, – відповідав той переляканим голосом.

Як відбувався політ і порятунок: відео

Неудачливый парашютист повис на балконе. Спасать его пришлось хозяйке квартиры, которая явно не ожидала гостя pic.twitter.com/9iMrzLJkLY — Лента.ру (@lentaruofficial) January 10, 2020

Схоже, за долю Коді переживали люди, які перебували внизу, адже він на ролику гучно вигукує їм: "Зі мною все в порядку!".