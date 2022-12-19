Так, футбольні вболівальники влаштували заворушення. Правоохоронцям довелось втрутитись. У мережі публікують фото й відео подій, передає 24 канал.

До теми Збірна Аргентини – чемпіон світу з футболу-2022

Сльозогінний газ та затримання

Паризька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати людей. Вболівльників навіть затримують. На кадрах видно, що деякі люди справді поводяться дещо агресивно.

Заворушення у Парижі: відео

Щоправда, фани тікали від правоохоронців. Поліція доганала, застосовуючи силу.

Фінал Чемпіонату світу з футболу

Збірна Аргентини 18 грудня стала переможцем чемпіонату світу з футболу. У фіналі вона перемогла Францію.

Рахунок – 3:3, але пенальті – 4:2.

До речі, у Буенос-Айресі також було гучно. Люди раділи й не стримували своїх емоцій, адже матч був дуже напруженим. Тисячі футбольних фанів скандували на вулицях столиці Аргентини.

До речі, чемпіонат світу з футболу прокоментував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що фінал був емоційний. Однак світ, об'єднаний футболом, буде об'єднаний миром. І у такій реальності найгірше, що може статися, – червона картка, а не червона кнопка.