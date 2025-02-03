Як повідомляє BFMTV, інцидент трапився на станції Аустерліц у 13-му окрузі Парижа. Саме там опівдні пролунали постріли, передає 24 Канал.

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Що відомо про подію

Зазначається, що у приміщенні вокзалу чоловік малював свастику на стінах. Коли працівники охорони підійшли до нього з перевіркою, невідомий нібито витягнув і почав розмахувати зброєю, яка пізніше виявилася підробкою, і не виконував наказів кинути її. У відповідь співробітники вокзалу "кілька разів застосували зброю".

Внаслідок стрілянини поранення отримав чоловік, який малював свастику, та стороння людина, не причетна до інциденту. Порушник має важкі травми, є загроза його життя. Натомість, пересічний громадянин відбувся легкими ушкодженнями.

На місце події прибула поліція. Станція тимчасово припинила працювати для пасажирів. Журналісти бачили біля одного із входів пожежну машину.

Правоохоронці розпочали два розслідування: за фактом насильства проти особи, яка має державну владу чи несе відповідальність за державну службу, і насильства із застосуванням зброї з боку особи, яка має державну владу чи несе відповідальність за державну службу.

До слова, у Кривому Розі ввечері 30 січня невідомий відкрив вогонь по тролейбусу з пасажирами.