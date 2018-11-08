Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну

Трамп і Путін планують втретє зустрітися в Парижі під час святкування сторіччя закінчення Першої світової війни. Президентам двох великих держав є про що говорити. Питання, чи знайдуть вони точки дотику.

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Про що говоритимуть Трамп і Путін і чи підніматиметься питання збройної агресії Росії проти України – в матеріалі 24 каналу.

Коротка зустріч, яка може не відбутися

Трамп і Путін бачилися уже двічі. Вперше їхня неформальна зустріч пройшла на саміті Великої двадцятки в Гамбурзі в липні 2017 року. Тоді президенти обговорили ситуацію в Україні, Сирії, боротьбу з тероризмом та кіберзлочинністю, а також кібербезпеку.

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Друга – офіційна – відбулася 16 липня у Гельсінкі. Її підсумки для Трампа були не надто виграшними. Президент США заявив, що вірить Путіну, який запевнив його в тому, що Росія не втручалася в американські вибори. Цією заявою Трамп викликав велике обурення розвідувальної спільноти США, яка надала главі Білого дому чіткі докази втручання Росії. При цьому Путін замість Трампа розповів, що позиція американського лідера і США по Криму залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.



Трамп не хоче знову провалитися на зустрічі в Парижі?

Трамп пізніше запросив Путіна на зустріч до Вашингтона. Однак з того часу стосунки США і Росії погіршилися. Вашингтон ввів нові санкції проти Росії. Американський уряд працює над другим раундом "жорстких" санкцій проти Росії у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Нещодавно Трамп заявив, що США вийдуть з Договору про заборону ракет середньої та меншої дальності через порушення з боку Москви, яку підписали ще Рейган і Горбачов. Такий крок дуже серйозно сприйняли в Росії. На думку експерта Василя Мокана, якщо США вийде з Договору, це означатиме початок нової гонки озброєнь, до якої Москва не готова.

Росія неконкурентоспроможна в економічному і технологічному плані щодо гонки озброєнь. Кремлю доведеться кидати ще більше ресурсів на озброєння, яких у Росії немає,

– зазначає Мокан.

Зустріч у Парижі, яку ініціював Путін, буде неформальною. І, як зазначили в Білому домі, не дуже тривалою. Тому, вважають фахівці, в першу чергу, Трамп і Путін говоритимуть про Договір про заборону ракет середньої та меншої дальності. Це більш важлива для них тема. А також про Іран, проти якого вже запрацювали американські санкції, які опосередковано вдарили і по Росії. На думку дипломата Олександра Хари, можлива розмова про те, що Росія не стала співпрацювати із США в питанні застосування хімічної зброї. І відповідний американський закон вимагає від адміністрації Трампа жорсткої реакції.

Водночас, зауважує Василь Мокан, у Парижі Трамп і Путін не ухвалюватимуть стратегічних домовленостей. Це підготовка до важливіших переговорів, які відбудуться наприкінці цього чи на початку 2019 року.

До речі, Трамп заявив, що зустрічі з Путіним у Парижі може не бути. З Путіним вони можуть поговорити на саміті Великої двадцятки, який пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня.

Про українське питання

За словами Олександра Хари, оскільки зустріч коротка, то тему України Трамп і Путін можуть і не обговорювати. На думку Василя Мокана, той факт, що Путін запропонував зустріч, говорить, що президент РФ пропонуватиме контури рішень щодо резонансних питань для Москви.



Про війну на Донбасі Трампу і Путіну говорити ніколи

Ініціативи Путіна зустрітися з Трампом означають, що РФ пропонуватиме якісь інші підходи з низки резонансних питань. Україна не буде в центрі уваги. Хоча питання провокацій РФ в Азовському морі обговорюватимуться, як і Донбас і місія миротворців,

– наголосив Василь Мокан.

Трамп, Порошенко і "нормандська четвірка"

Водночас експерти вважають, що про Україну в Парижі говоритимуть. Не дарма туди запросили Петра Порошенка. На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче спробувати організувати неформальну зустріч "нормандської четвірки". З підключенням Трампа.

Меркель спробує реанімувати нормандський формат, незважаючи на ту паузу, яку влаштував Путін. Канцлер Німеччини хоче проговорити тему миротворців у "нормандській четвірці", а також з Трампом. Меркель, можливо, має намір до завершення свого терміну на посаді канцлера досягти помітного прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона хоче піти з великої політики, маючи конкретні результати – щодо мінських угод і миротворців,

– переконаний Володимир Фесенко.

Експерт зазначає: Меркель хоче домогтися здійснення свого плану щодо Донбасу. Вона багато вклала і в мінські угоди, і у нормандський формат, і не збирається кидати на півдорозі.



Чи зможе Меркель затягнути Путіна на переговори "нормандської четвірки"?

"Є інформація, що в Меркель є повноцінний план щодо миротворців з компромісними ідеями. Судячи з усього, цей план обговорювався в серпні з Путіним. Зараз з Порошенком. Буде спроба в широкому форматі в Парижі. Цікаво, чи вдасться Меркель дотиснути Путіна? Важливо, щоб переговорний процес не зупинявся, щоб не було зламу переговорів. Інакше це загрожує серйозними наслідками", – вважає Фесенко.

Наскільки це вдасться Меркель – питання відкрите. По-перше, Трамп наразі більше заклопотаний проміжними парламентськими виборами в США. Як відомо, демократи взяли більшість у палаті представників, а республіканці зберегли перевагу в Сенаті. Але такий паритет, за словами Хари, змінить внутрішню політику в США. Зокрема, щодо розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії у вибори президента США і зв’язків Трампа з Москвою. Трампу кортить припинити слідство. Але в такому випадку це дозволить демократам, які очолять комітети з питань збройних сил і розвідки, тиснути на Білий дім, вимагаючи посилення санкцій щодо Росії або зробити жорсткішими існуючі.

Крім того, не можна виключати можливого запуску процедури імпічменту Трампу. Процес буде важко завершити. Але це може бути політичним інструментом боротьби демократів проти республіканців і Трампа незадовго до початку президентської кампанії.

По-друге, 11 листопада в ОРДЛО пройдуть незаконні вибори керівництва окупаційних адміністрацій, які Росія, попри заклики Радбезу ООН і ЄС, не відмінила. І Путін веде свою гру. Не виключено, говорить Олександр Хара, що Росія хоче розірвати мінські угоди, але так, щоб звинуватити в цьому Україну. Це дасть їй потім привід вимагати скасування санкцій. Плюс загострення в Азовському морі, яке провокує Росія.

Путін розуміє, що Німеччина і Франція тиснутимуть на нього, вимагаючи дотримання "Мінська-2". Тому що і в США, і в ЄС бояться розриву угод. І через це Путін може відмовитися від неформальної зустрічі "нормандської четвірки". Путін може приїхати до Парижу зі своїми козирями. Але президенту РФ вигідніше зустрічатися з Трампом, Меркель і Макроном окремо. Щоб намагатися кожного перетягнути на свою сторону.