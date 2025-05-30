У ВР зареєстрували законопроєкт про збільшення коштів на закупівлю ліків: нардепка пояснила мету

В держбюджеті виник дефіцит коштів у розмірі 8 мільярдів гривень на закупівлю ліків для тяжкохворих людей. Майже 50 нардепів підписалися під законопроєктом про збільшення бюджету України, аби була змога профінансувати стовідсоткову потребу таких пацієнтів у медпрепаратах.

Про це в етері 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина, наголосивши, що дуже давно фінансування таких програм не досягало 100%, але після початку повномасштабної війни й девальвації гривні, виник ще більший дефіцит.

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Звідки планується взяти необхідні кошти

Цей законопроєкт поки що не внесений в порядок денний для голосування наступного тижня, його тільки зареєстрували. Нардепка висловила сподівання, що найближчими тижнями він буде розглянутий в парламенті, бо в середині року є правило переглядати держбюджет на поточний рік.

Ми ведемо перемовини з мінфіном, комітетом з питань бюджету, щоб спільно подумати, звідки ці гроші взяти. Це може бути як резервний фонд, так й інші надходження, зокрема з акцизів на тютюн, який можна підвищити для того, щоб коштів стало більше,

– озвучила Стефанишина.

Якщо знайти кошти вдасться і програма буде стовідсотково профінансована, ліки будуть постачатися поступово. Це пов'язано з тим, що треба буде провести тендери для їх закупівлі, що потребує часу.

Принцип змішаного фінансування для закупівлі ліків

Тим часом Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який спрямований на розширення доступу тяжкохворих пацієнтів до інноваційних і дорогих ліків через договори керованого доступу.

ДП "Медичні закупівлі України" можуть купувати ліки для держави за такими договорами. Завдяки цьому діти зі СМА, пацієнти з рідкісними хворобами почали отримувати препарати від держави. Однак така функція доступна лише для держбюджету, а от лікарні та місцеві бюджети закуповують ці препарати з переплатою.

Ми плануємо цим законом долучити бюджети лікарень та місцеві бюджети до такого механізму. Зараз лікарні не мають права купувати такі препарати за зниженими цінами,

– пояснила Стефанишина.

Цей законопроєкт, як підсумувала нардепка, дасть змогу розширити доступ до таких ліків і залучити кошти регіонів. Тобто, передбачатиметься змішане фінансування: гроші державної казни, місцевих бюджетів і медичних закладів.