Чи можлива відставка Арсена Авакова, як міністру МВС вдається бути на своїй посаді вже 6 років та про боротьбу за крісло мера Києва – в ефірі програми "Політанатомія" розповіли політтехнолог Дмитро Сіманський, політичні експерти Олег Саакян і Тарас Загородній та нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова.

Постанова про відставку Авакова

Фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова. Вони також планують зареєструвати відповідну постанову. Нардепка Олександра Устінова прокоментувала в ефірі 24 каналу, що підписалися вже понад 50 депутатів.

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Однак зауважила, що чим більше спілкується з колегами по парламенту, тим більше чує фраз на кшталт: "Якщо там буде більше, ніж 100 підписів, то теж підпишу". І додала, що всі сором’язливо опускають очі.

Те, що навіть деякі представники "Слуги народу" вийшли на трибуну і сказали: "Давайте говорити відверто, у нас немає людей задоволених Аваковим у цій залі". Нардепка відзначила, що представники монобільшості наголошували: у фракції немає тих, які б це все підтримували.

І ми чудово зрозуміли, що в нас не лише країна живе в страху, а й парламент". Хоча для мене це дивно, бо я слабко уявляю, щоб парламентарі боялися настільки, наскільки бояться йти люди до відділку і давати свідчення, чи коли їм потрібно викликати наряд додому,

– розповіла політикиня.

Нардепка переконана, якби було таємне голосування за відставку Авакова, то 100% набралося б понад 226 голосів. Також вона зауважила, якби це питання поставили на поіменне голосування, то була б значно більша кількість.



Олександра Устінова / Фото "Новое время"

За її словами, зараз "Європейська солідарність" намагається маніпулювати і говорити, що вони, звісно, за відставку, Авакова, але вважають некоректним підписання постанови. Однак додала, що напередодні члени партії підписали постанову про зняття з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також Олександра Устінова сподівається, що 5 червня Арсен Аваков прийде на годину запитань до уряду у Верховній Раді.

"Якщо він не прийде, це допоможе мені набагато швидше зібрати підписи за його відставку", – додала вона.

Як Авакову вдається бути міністром вже 6 років

Політичний експерт Олег Саакян відзначив, що Арсен Аваков вже 6 років поспіль очолює МВС, попри те, що він не є сильною політичною постаттю. У міністра немає ні медіаресурсів, ні політичної партії, через яку він міг би впливати на інших.



Олег Саакян / Фото "Українське радіо"

На думку політичного експерта, вся політична вага Авакова будується на так званому делегованому капіталі. Тобто він, як політична постать, не настільки сильний, як його "крісло".

"В нього є лише крісло, яке він вміє використати на 101% і отримати з нього вплив в усіх сферах, де немає іншого капіталу. Так він тримається", – заявив Саакян.

Крім того, сьогодні в Україні склалася така ситуація, що вже пішли до 1 класу діти, які народилися, коли Аваков став міністром внутрішніх справ.

Що відомо про збір підписів за відставку Авакова?

1 червня члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.



Згодом стало відомо, що в партії планують зареєструвати відповідну постанову, якщо назбирається для цього достатня кількість голосів.



Відомо, що депутати від "Європейської солідарності" та "Батьківщини" відмовилися брати участь у зборі підписів за відставку глави МВС.



Додамо, що наразі депутати очікують, що Арсен Аваков прийде на годину запитань до уряду, яка відбудеться 5 червня. У "Голосі" заявляють, що, можливо, звіт керівника міністра переконає інших нардепів підписати постанову.

Політичний експерт Тарас Загородній відзначив, що Аваков – дуже вправний політик. Він зміг вибудувати стосунки, як з внутрішніми, так і зовнішніми гравцями. Експерт переконаний, що міністр внутрішніх справ "продає" себе на міжнародній арені, як людина, яка може забезпечити стабільність у державі, і це "продається" дуже добре.

В Авакова окремо ще є зовнішня політика. Він то у Франції купує патрульні кораблі, то гелікоптери, то він раптом з Ердоганом (президент Туреччини – 24 канал) зустрічається на військовій виставці. Це дуже невипадкові речі,

– пояснив Тарас Загородній.



Тарас Загородній / Фото "Антикор"

Про місцеві вибори в Києві

У "Слузі народу" нещодавно повідомляли, що новоспечений міністр культури Олександр Ткаченко може брати участь у виборах мера Києва. Втім 5 червня стало відомо, що нардепа призначили міністром культури та інформаційної політики України. Тож на думку політтехнолога Дмитра Сіманського, зараз у Ткаченка уже немає часу брати участь у передвиборчих перегонах за крісло мера столиці.

За словами політтехнолога, переможе кандидат, якого обере президент Володимир Зеленський.

На праймеріз у Києві переможе той, кого за руку приведе Зеленський,

– відзначив Дмитро Сіманський.



Дмитро Сіманський / Фото "Радіо свобода"

Відомо, що участь у партійних праймеріз на посаду мера Києва можуть узяти від 4 до 6 кандидатів "Слуги народу". Наразі потенційних учасників серед представників монобільшості є 4 – Олександр Ткаченко, Микола Тищенко, Олександр Дубінський та Олександр Качура.

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Натомість політичний експерт Олег Саакян вважає, що не треба відкидати того, що Ткаченко братиме участь у праймеріз. За його словами, для Ткаченка старт із міністра на вибори мера міг би бути непоганим, бо за цей час він може запустити 1 – 2 яскраві ініціативи.

"У Ткаченка є перевага в тому, що він киянин. На тлі цього він виглядає інтелігентом і патріотом", – зауважив він.



Рейтинг потенційних кандидатів на посаду мера Києва / Інфографіка 24 каналу