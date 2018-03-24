Парламент долучився до відзначення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

Український парламент вперше долучився до відзначення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Аби привернути увагу у кулуарах Ради відкрили фотовиставку, а стіни Парламенту підсвітили червоним кольором.

"Ця виставка – це зображення туберкульозу. Цим людям, насправді дуже важко повертатися до життя. Тривала госпіталізація, перерив в роботі, діти. Психологічно це сприймається дуже важко. І тому для того, щоб лікування стало вдалим і ми подолали цю епідемію, ми маємо щось змінювати", – зазначила організатор виставки Ольга Клименко.

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"Це важливо напередодні і обговорень по бюджету, щоб українська медицина, яка сьогодні реформується, могла велику увагу звернути і на цю проблему. І, відповідно, ми, як Верховна рада України, передбачили кошти і ні лікування, і на профілактику, і на опікування над цією проблемою", – прокоментував голова Верховної Ради України Андрій Парубій.



Одна з героїнь фото – Наталя про свій діагноз дізналася випадково – під час щорічного медичного обстеження. Нині вона проходить терапію. Запевняє, що ліками забезпечена, але психологічно пережити недугу дуже важко.

Терапія дає те, що можеш замкнутися. Навіть бувають суїцидальні думки. Це дуже страшно. Хочеться донести до народу, що це хвороба, яку не варто боятися. Вона лікується. Головне – звернути увагу на себе,

– запевнила хвора на туберкульоз Наталія Браславець.

Торік в Україні померло близько двадцяти тисяч хворих на туберкульоз. Для подолання цієї епідемії необхідний комплексний підхід. Як з боку суспільства, так і влади. Впевнені у міжфракційному об'єднанні "Парламентська платформа боротьби з туберкульозом". Саме тому вони не тільки підготували законопроект, але й зібрали круглий стіл.

Представники різних органів влади разом з пацієнтськими організаціями підготували резолюцію, в якій йдеться про нові методи лікування та профілактики туберкульозу саме в Україні.



"В Україні це звичайно і проблеми, які стосуються зміни системи охорони здоров'я і підходах до лікування, профілактики, діагностування, це також і можливість надання соціально-психологічної підтримки, це недофінансування і відповідно виділення більшої кількості коштів і ресурсів - відповідні державні програми", – зазначив народний депутат України з фракції "Самопоміч" Сергій Кіраль.



Цей документ буде передано до штаб-квартири ООН. 26 вересня там мають ухвалити декларацію із закликом запроваджувати нові методи боротьби з туберкульозом. Це дозволить подолати цей недуг вже до 2030 року.

До слова, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що антисептиком "Мірамістин" потрібно користуватися з обережністю, через те, що цей медичний препарат належно не перевіряли.