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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією: що відомо

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      Розлючене населення Ірану / nacion.com

      Парламент Ірану одноголосно прийняв законопроєкт, згідно з яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

      Таке рішення прийняли після вбивства іранського генерала Касема Сулеймана в Іраку. Про це повідомляє видання ТАСС.

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      Загальні положення та деталі термінового рішення були схвалені на ранковому засіданні парламенту. Цю пропозицію вже підписали 206 депутатів, в тому числі члени головуючої в парламенті фракції і Комісії з бюджетної інтеграції.

      Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

      Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

      Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

      Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

      Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Пентагон Іран Конфлікт між США та Іраном Вбивство Сулеймані Близький Схід
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