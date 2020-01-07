Парламент Ірану визнав Пентагон терористичною організацією: що відомо

Парламент Ірану одноголосно прийняв законопроєкт, згідно з яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

Таке рішення прийняли після вбивства іранського генерала Касема Сулеймана в Іраку. Про це повідомляє видання ТАСС.

Читайте також: 80 мільйонів за голову Трампа: як у США реагують на погрози Ірану

Загальні положення та деталі термінового рішення були схвалені на ранковому засіданні парламенту. Цю пропозицію вже підписали 206 депутатів, в тому числі члени головуючої в парламенті фракції і Комісії з бюджетної інтеграції.

Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.

США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.