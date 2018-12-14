Парламент Ірландії легалізував аборти після тижнів гарячих дебатів

Парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів у країні. Нове законодавство набуде чинності вже на початку січня 2019 року.

Про це повідомляє The Irish Times.

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Відомо, що тепер в Ірландії будуть дозволені аборти в термін до 12 тижнів вагітності і пізніше у разі загрози життю матері або важкої патології плода. Легалізація набере чинності після того як закон підпише президент країни Майкл Хіггінс.

Крім того, закон був прийнятий у четвер 13 грудня вночі після тижнів гарячих дебатів в обох палатах парламенту. Відомо, було подано понад 350 поправок, але прийняли лише кілька запропонованих урядом змін. Однією з них є поправка, яка скасувала вимогу, щоб лікар, який дає жінці дозвіл за аборт, сам же повинен його і зробити.

Це справді історичний момент. Це відкриває шлях до реалізації послуги з припинення вагітності у січні 2019 року. Це початок нової ери для охорони здоров'я жінок,

– додав міністр охорони здоров'я Саймон Харріс

Саймон Харріс у Twitter написав, що цей закон "завершить самотні поїздки жінок та підтримає їхні права у країні".

Just over 200 days ago, you, the people of Ireland voted to repeal the 8th so we could care for women with compassion. Today we have passed the law to make this a reality. A vote to end lonely journeys, end the stigma and support women’s choices in our own country — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 13, 2018

До 2013 року в Ірландії аборти не були дозволені у будь-якому випадку.