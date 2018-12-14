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      Парламент Ірландії легалізував аборти після тижнів гарячих дебатів

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      Парламент Ірландії легалізував аборти
      Парламент Ірландії легалізував аборти / 1news.com.ua

      Парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів у країні. Нове законодавство набуде чинності вже на початку січня 2019 року.

      Про це повідомляє The Irish Times.

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      Відомо, що тепер в Ірландії будуть дозволені аборти в термін до 12 тижнів вагітності і пізніше у разі загрози життю матері або важкої патології плода. Легалізація набере чинності після того як закон підпише президент країни Майкл Хіггінс.

      Крім того, закон був прийнятий у четвер 13 грудня вночі після тижнів гарячих дебатів в обох палатах парламенту. Відомо, було подано понад 350 поправок, але прийняли лише кілька запропонованих урядом змін. Однією з них є поправка, яка скасувала вимогу, щоб лікар, який дає жінці дозвіл за аборт, сам же повинен його і зробити.

      Це справді історичний момент. Це відкриває шлях до реалізації послуги з припинення вагітності у січні 2019 року. Це початок нової ери для охорони здоров'я жінок,
      – додав міністр охорони здоров'я Саймон Харріс

      Саймон Харріс у Twitter написав, що цей закон "завершить самотні поїздки жінок та підтримає їхні права у країні".

      До 2013 року в Ірландії аборти не були дозволені у будь-якому випадку.

      Теги: Ірландія Законодавство Жіноче здоров’я Здоров'я Вагітність і пологи протести
      Джерело: 24 Канал
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