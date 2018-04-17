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Парламент має вирішити долю української помісної церкви

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Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів, щоб ті проголосували за створення єдиної української помісної церкви.

Інтрига навколо зустрічі лідерів фракцій з Президентом розкрита – єдиній помісній церкві в Україні бути.

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Президент Петро Порошенко зібрав представників від фракцій та зробив серйозну заяву. Тобто тепер українська церква напряму відповідатиме перед вселенським патріархом Константинополя.

На сьогоднішній день Україна як ніколи близько до появи в державі власної автокефальної помісної церкви,
– сказав Порошенко.

Переговори про створення автокефалії Православної церкви в Україні з вселенським патріархом Варфоломієм тривали щонайменше 4 роки. І ось президент особисто звернувся до нього із закликом видати указ щодо створення в Україні автокефалії.

Президент заявив про створення в Україні єдиної помісної церкви
Президент заявив про створення в Україні єдиної помісної церкви

Однак тепер слово за парламентом. Після цього, питання створення церкви буде розглядатися в Синоді – найвищій колегіальній церковній установі.

Ми сподіваємося, що в четвер в парламенті ми підтримаємо своїм голосуванням звернення президента України,
– заявив народний депутат Артур Герасимов.

Якщо вселенський патріарх видасть указ, то УПЦ визнають офіційно, а це виведе українську церкву на один рівень з православними церквами інших країн та прямо підпорядкує її Константинополю. Таким чином, зв'язок між Московським патріархатом та російською православною церквою обірветься.

Визнання церковної незалежності відкриє шлях до повноцінного спілкування, до творення єдиної помісної православної церкви, і ми подолаємо церковне розділення на Київський та Московський патріархат,
– прокоментував речник православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

Московський патріархат, який прямо підпорядкований Російській церкві, в Україні вів неоднозначну діяльність, схожу навіть на підривну. Зокрема, не визнавав Крим українським після анексії. А священиків Московського патріархату навіть помічали у рядах проросійських бойовиків на Донбасі. Останньою краплею для людей став скандал на початку року. Коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати померлу дитину через те, що вона була хрещена Київським патріархатом. Це призвело до масових акцій протесту.

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Війна Київського та Московського патріархату точиться вже давно, ледь не з самого початку незалежності України. У Московського патріархату, окрім підтримки Росії, є велике політичне лоббі, зокрема серед Опозиційного блоку, прибічники якого ніколи не визнавали Київський патріархат.

Нагадаємо, заступник голови парламенту Оксана Сироїд вважає, що весь процес надання автокефалії Українській Православній церкві занадто заполітизували: це питання занадто пафосно та показово обговорюють у Верховній Раді.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України релігія УПЦ КП УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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