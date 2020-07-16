Верховна Рада 16 липня проголосувала у цілому за законопроєкт 3485, що вносить зміни до виборчого законодавства України. Його підтримали 308 нардепів.

Законопроєкт не підтримали 18 депутатів, ще 38 – утрималися. Про це повідомляє 24 канал.

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Перед голосуванням, нардепи прийняли десятки правок до законопроєкту. Вони стосуються питань діяльності ЦВК, функціонування держреєстру виборців, притягнення до відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.

Що передбачають зміни виборчого законодавства

ЦВК надається право у формі пілотного проєкту чи експерименту впроваджувати машинне голосування , електронний підрахунок голосів.

, електронний підрахунок голосів. Пропорційна система виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати застосовується в містах з кількістю виборців від 10 тисяч людей . Раніше поріг становив понад 90 тисяч людей.

виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати . Раніше поріг становив понад 90 тисяч людей. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцем.

Кандидати, які н аберуть понад 25% від виборчої квоти голосів свого округу, увійдуть до складу ради . Долю решти кандидатів та мандатів вирішуватиме партія, якщо вона пройшла 5% бар'єр.

голосів свого округу, . Долю решти кандидатів та мандатів вирішуватиме партія, якщо вона пройшла 5% бар'єр. На членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.

Змінами передбачені грошові застави на всіх рівнях виборів , зокрема й на рівні сільських рад.

, зокрема й на рівні сільських рад. Змінено форму бюлетеня (виборець зможе вибрати когось із кандидатів).



Приклад виборчого бюлетеня