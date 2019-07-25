Парламентська більшість без вагань зніме недоторканність з Порошенка, – Гнап

Про допит Порошенка в ДБР, купівлю телеканалу "Прямий", зняття депутатської недоторканності, а також затримання екс-начальника поліції Одеси та нові обличчя в парламенті – в прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Про допит Порошенка в ДБР

– Державне бюро розслідування наразі розслідує справу п'ятого президента Петра Порошенка про продаж заводу "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. Зокрема, слідчі ДБР вважають, що це було відмивання грошей.

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– Порошенку за придбання суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському" у Києві Тігіпко заплатив 286 мільйонів доларів. На думку слідчих ДБР, таких грошей у Тігіпка не було.

З іншого боку, ви чули, щоб в країні після війни купували заводи за сотні мільйонів доларів? В Україні зараз складна ситуація, криза, тому за такі гроші заводи зараз не продаються.

– Саме тому слідчі ДБР висунули версію, що це було відмивання коштів. Слідство вважає, що Порошенко взяв гроші з якихось корупційних оборудок: можливо в енергетиці, армії чи банківській сфері.



Порошенко у ДБР, 25 липня

– А, можливо, й через розрахування з Януковичем за закриття якихось кримінальних справ (адже жодна справа по корупції Януковича до суду не потрапила) тощо. Ці гроші Порошенко через таємні офшорні рахунки віддав Тігіпкові, щоб той у нього фіктивно купив підприємство.

– Тігіпко, отримавши гроші, підписав угоду про купівлю заводу й таким чином, Порошенкові гроші повернулися "чистими". З них 400 мільйонів гривень п'ятий президент вніс офіційно у свою декларацію, так їх легалізувавши.

Що відомо про допит Порошенка 25 липня?Допит п’ятого президента в ДБР тривав близько 1,5 години. Після допиту сам Порошенко розповів журналістам, що дав ДБР всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу його заводу "Кузня на Рибальському".



Зазначимо, що до 2016 року завод був збитковим, допоки уряд не дозволив йому експортувати товари військового призначення. Згодом Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Тож загальні прибутки п’ятого президента за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.



До речі, коли п’ятий президент покидав приміщення ДБР, невідомі намагалися заблокувати вихід та влаштували сутички . Охоронцю Порошенка просто в обличчя приснули з газового балончика.

Про купівлю телеканалу "Прямий"

– ДБР веде ще резонансне провадження по придбанню та фінансуванню телеканалу "Прямий", який до Революції гідності мав назву "Тоніс" й належав старшому сину Віктора Януковича. А коли той втік, то телеканал опинився в руках оточення Петра Порошенка.

Цей телеканал отримує багатомільйонні вливання в доларах на закупівлю обладнання, на побудову студії, на оплату величезних гонорарів ведучим. Він належить офіційно Макеєнку, але практика підставних осіб, що в Україні, що за кордоном, існує багато років.

– Я особисто питав в Макеєнка: "Поясніть, звідки у вас гроші на придбання цього каналу?". Він відповів, що це – комерційна таємниця. Проте провладний блогер Карл Волох, здається, так його звати, пів року тому обмовився випадково, коли сказав, що влада змушена красти гроші, займатися корупцією, фінансувати телеканал "Прямий" для того, щоб протистояти ворожій пропаганді.



Володимир Макеєнко

– Тобто вони вже навіть й не приховували, що канал належить Порошенку, що він фінансується через вкрадені з бюджету чи на якихось інших потоках гроші. Й що раніше цей телеканал належав родині Януковича. Крім відмивання грошей на фінансування цього каналу ще постає питання: а що було обіцяно Януковичу, що телеканал "Тоніс" перейшов в руки Порошенку й став "Прямим".

Про зняття недоторканності

– Думаю, що шанси зняти недоторканність з депутатів – високі. Адже це важлива обіцянка для Зеленського. Думаю, він таки її втілить в життя. Інакше, ж суттєво підірве свій особистий рейтинг та рейтинг своїй політичної сили.

Але навіть якщо докази, які збере ДБР та НАБУ по Порошенку будуть беззаперечними та переконливими, вони потраплять до Верховної Ради ще коли нардепи, умовно кажучи, не скасують недоторканість.

– Тоді парламентська більшість, яку контролює президент Зеленський, без вагань зніме її з народного депутата Порошенка, якщо ці докази будуть надані.

Про затримання екс-начальника поліції Одеси

Зазначимо, що 25 липня НАБУ затримало колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна. Його підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою.

– Керувати силовим органом в Одесі й не спаскудитися було дуже важко. Для цього треба було бути вкрай принциповою та чесною людиною. На жаль, пан Головін був не таким. Коли у 2016 році він отримав призначення та очолив одеську поліцію, на думку місцевих активістів, одразу скурв**ся.



Дмитро Головін

– Оскільки пішов на компроміси та співпрацю з мафіозним угрупуванням, яке керує Одесою. Зокрема з паном Трухановим, його бізнес-партнером паном Галантерником.

Він забезпечував їм можливість грабувати місто. Зокрема, коли на пляжах та в парках зводилися незаконні забудови, громадські активісти приходили протестувати, поліція під керівництвом Головіна не просто не втручалася. Вона била активістів.

– В Одесі й дуже багато інших "смачних" тем, окрім забудов пляжів та парків. Наприклад, величезний контрабандний потік, який йде через південну митницю. Тут зрозуміло, Головіна підозрюють не особисто в контрабанді, а в причетності до неї. Тобто поліція не вручалася, коли через порт Одеси здійснювалася контрабанда цигарок на десятки мільйонів гривень.

Про нові обличчя в парламенті

– Розберімо причину. Чому прості люди, особливо в соцмережах, прихильники п'ятого президента Порошенка дуже кепкують з того, що в "Слузі народу" чимало депутатів – це вихідці з простих професій? Так сталося через те, що старий український політичний клас, що він дав нашій країні?

Що ми від них отримали? Зруйновану країну, бідність, величезний потік міграції, ВВП, яке зростає темпами равлика. Вони не змогли розбудувати країну. Саме тому на цих виборах, а перед тим й на президентських, звичайні громадяни України сказали: а чому б ні?

– Чому б не спробувати? За 20 років ми не побачили, що ви, великі професіонали, міцні господарники, досвідчені державники, змогли змінити країну. То нехай йде комік, тамада, весільний фотограф. Можливо, в них вийде краще.

– Тут ми приходимо до іншого висновку. Що треба для того, аби бути успішним політиком? Чи треба для цього бути таким досвідченим державником, як от Порошенко, Геращенко, Тимошенко чи Ляшко? Виявляється, що для цього не треба вміти писати закони.

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– Для політика головне – згуртувати навколо себе професіоналів, які хочуть робити зміни. Він має зібрати навколо себе досвідчених експертів, розповісти їм про проблему. Він має бути посередником між громадянами та професіоналами, які розбираються в певній сфері. Для цього треба бути чесним, порядним та любити спілкуватися з людьми. Все.

– Класичний приклад: Рональд Рейган. Колишній актор та один з найуспішніших президентів США. Якому кілька експертних груп приносили законопроекти, клали перед ним на стіл й казали, які в них є переваги, а які недоліки.

– Він вибирав той, який, на його думку, був кращим. Більша частина його рішень, як виявилося, були правильними. Економіка впродовж восьми років його правління шаленими темпами розвивалася.

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