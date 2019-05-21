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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Парламентські вибори без мажоритарки: чи змінять нардепи законодавство

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      Володимир Зеленський запропонував нардепам скасувати мажоритарку та понизити прохідний бар'єр. Про це обговорили під час консультації президента з головами фракцій на Банковій.

      Зеленський під час інавгурації заявив, що дає нардепам два місяці до позачергових парламентських виборів. У першому читанні виборчий кодекс ухвалили ще у 2017 році. Але на друге досі немає політичної волі.

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      "Комітет з правової політики, головою якого є пан Князевич, не може зібратися вже впродовж дуже тривалого часу для того, щоб розглянути підготовлений законопроект і прийняти рішення про винесення його до сесійної зали", – розповіла заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд

      Виборчий кодекс скасовує корупційну мажоритарку та запроваджує відкриті пропорційні списки з регіональними округами. Бо перед виборами мажоритарники починають засівати свої округи бюджетникам подарунки на свята, дітям – майданчики, пенсіонерам – гречку та цукор. Все задля того, щоб отримати прихильність виборців.

      Подарунки від мажоритарників
      Подарунки від мажоритарників

      Однак чи встигнуть народні депутати ухвалити виборчий кодекс до дострокових виборів. Адже, до нього подали близько 4,5 тисяч поправок. Громадські активісти кажуть, що це малоймовірно й нардепи встигнуть.

      Пропорційну систему з відкритими регіональними списками до цього не будуть готові ні суб'єкти виборчого процесу, маю на увазі партії та кандидати, ні не зможуть нормально підготуватися члени комісій, ні не зможуть нормально підготуватися виборці,
      – заявив керівник проектів "Центр UA" Андрій Андрушків.

      Натомість в парламенті думають над альтернативною. "Є три важливих точки. По-перше, це зменшення прохідного бар'єра до 3%. По-друге, дозвіл на те, щоби з'явилися іменні блоки. По-третє, це знищення мажоритарки", – пояснив народний депутат, позафракційний Борислав Береза.

      Борислав Береза
      Борислав Береза

      Однак про відкриті списки, як на тому наполягає Зеленський, нардепи не кажуть. За словами автора законопроекту про виборчий кодекс Леоніда Ємця, можна запровадити напіввідкриті.

      Теж саме запропонував нардепам і Володимир Зеленський під час консультацій на Банковій. "Можливо, що будуть проголосовані зміни до закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему виборів. Тоді залишиться тільки пропорційна партійна система. Ще одною додатковою умовою таких змін може бути пониження прохідного бар'єра до 3%", – повідомив радник Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

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      Проти скасування мажоритарки лише мажоритарники. І то не всі. Частина з них згодна, проте лише на відкриті списки. Тож, якщо усі фракції дійдуть згоди, то позачергові вибори відбудуться без мажоритарки. Якщо ні, то в липні обиратимемо нардепів за старою системою.

      А це половина за закритими списками, в яких можна за мільйони продавати топові місця, а інша на мажоритарних округах, які можна засіяти гречкою.

      Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка
      Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Мажоритарні вибори Борислав Береза Леонід Ємець Народний фронт Мажоритарники
      Джерело: 24 канал
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