Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти

Одні вибори завершились, готуємось до наступних. Країна обрала президента, але попереду ще вибори до парламенту. Що планують політичні партії та хто новий з'явиться на депутатських перегонах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Варто нагадати, що саме вибори до Ради є головними виборами цього року. Від того, хто пройде до парламенту і буде залежати напрямок розвитку країни наступні п'ять років.

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Володимир Зеленський отримав рекордні для України 73% голосів у другому турі. Країна чекатиме перших кроків нового президента.

Що ж має зробити новообраний президент

Це призначення голови Адміністрації президента, голови СБУ, Генерального прокурора, очільника Міністерств оборони та зовнішніх справ. Окрім цього, президент впливає на доволі багато речей, не передбачених Конституцією, але прописаних у різних законах та актах.

Тому чималий суспільний резонанс викликав законопроект, яким пропонують обмежити повноваження президента. А саме: забрати можливість призначати керівництво Антимонопольного комітету, НКРЕКП, керівників обласних СБУ. Але якщо Зеленський не призначить нових людей на ці посади, то там залишаться призначенці Порошенка. А при такій довірі людей, яку отримав Зеленський, він має право на перезавантаження системи.



Володимир Зеленський переміг на виборах

Для реальних змін потрібні реальні повноваження. Люди висловили довіру новообраному президенту, отже, він повинен мати повноваження принаймні позвільняти ставлеників попередника. І, звичайно, призначити тих, хто впровадить у життя зміни. А передавати повноваження чинним прем'єру чи парламенту дуже спірно.

За статистикою, лише 10% українців довіряють цим інституціям. Тож, Зеленському, якому довіряє три чверті тих, хто проголосував, як то кажуть, всі карти в руки. Якщо говорити про перезавантаження системи, то і парламент і уряд, який він сформує, мають змінитися через чесні та демократичні вибори.

Що відбувається за лаштунками

Як відомо, партія Петра Порошенка "Солідарність" вже заявила про намір брати участь у парламентських виборах. Деякі експерти помилково вважають, що в них є 24% підтримки. Але, багато хто голосував не так за Петра Порошенка, як проти артиста без політичного досвіду чи ставленика чергового олігарха. Тож, не треба думати що чверть депутатів нового парламенту будуть від "БПП".



Петро Порошенко

Ми вже бачили, що Петро Олексійович готовий змінювати і стиль, і риторику, але чи готова партія? Всередині партії говорять про певний ребрендинг. Мовляв, перейдуть в опозицію, а ім'я президента з назви приберуть. Проте таких змін недостатньо, щоб виграти вибори.

Давній партнер БПП Віталій Кличко з партією "Удар" також заявив, що піде на парламентські окремо. Оскільки Віталій знову балотуватиметься на пост міського голови Києва, то ходять чутки, що партію очолить його брат Володимир.

Однак, було припущення, що партію очолить Володимир Гройсман. Прем'єра останні роки сприймали як людину Порошенка, тож такий розвиток подій був очікуваний. Але Гройсман вже заявив, що піде у парламент своїм шляхом. Це буде власна політична сила, яка "об'єднає людей з гарною репутацією". Кажуть, що вона вже створена під назвою "Європейська стратегія".



Володимир Гройсман піде у парламент своїм шляхом

Що ж, можливо, це буде якась цілком нова партія, а може й переформатований "Народний фронт". Зараз ця партія має кількох лідерів, які могли б її очолити. Зокрема це: Яценюк, Аваков і Турчинов. До слова, Арсена Авакова наразі сприймають як найбільш прозорливого політика, що має стосунок до різних політичних сил.

Але і в "БПП", і в "Народного фронту" не так багато шансів зайти хоча б на попередньому рівні в парламент. Одна справа виграти вибори на хвилі Майдану, а інша зробити це через п'ять років, коли довіру втрачено. Можливо, додадуть у список нових людей, змінять назву, розділяться на кілька частин. Лише одне можна сказати напевно – існує величезний запит на молодих та якісно інших.

Нагадаю, що темною конячкою залишається Святослав Вакарчук. Всі досі чекають, що ж він скаже. Але наразі дочекались лише анонсу його "демократичного" концерту 26 травня. Можливо, там він заявить нарешті про створення власної партії. Адже перемовини з різними політичними силами веде вже кілька місяців, проте жодних рішень досі не ухвалив.



Святослав Вакарчук ще не визначився, чи йти у політику

І на полі Вакарчука будуть грати інші демократичні сили. Чи зможуть вони об'єднатись – велике питання. Як і те, скільки вони голосів отримають, якщо підуть окремо.

Хто може пройти до парламенту

Якщо ми подивимось на результати першого туру президентських виборів, то у Донецькій та Луганській областях перше місце зайняв Юрій Бойко. А якщо врахувати, що Зеленському доведеться якось визначатись і щодо мовного закону, і щодо війни на Сході, то значну частину своїх симпатиків з цих регіонів він може втратити.

Шанси "БПП", "Удару" та "Народного фронту" будуть залежати від їх проявів наступні 2-3 місяці, але таку ж кількість депутатів, як мають зараз, провести навряд чи зможуть. Натомість у партії "Слуга народу" шанси великі. Ймовірно, що це буде найбільша фракція у новому парламенті, якщо Володимир Зеленський на посаді президента не втратить рейтинг.

Серед демократичних сил на вибори також підуть "Батьківщина", "Самопоміч" на чолі з нашим лідером Андрієм Садовим, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Не забуваємо і про Смешка та радівські амбіції радикалів Олега Ляшка.



Андрій Садовий

З'являться і нові партії, про що вже заявив Єгор Соболєв. За великим рахунком, на парламентських виборах нас чекають такі ж довгі бюлетені, як і на президентських, бо нові партії ростуть як гриби після дощу, а наявні переформатовуються і стоять на низькому старті.

Якщо демократичні сили отримають більшість голосів, то курс країни на євроінтеграцію продовжиться, але є небезпека, що під масками нових облич олігархи знову проведуть своїх людей, як вони це робили останні десятиліття.

Вони мають і гроші, і власні медіа. Тож, знову можемо отримати парламент, що обслуговує інтереси олігархів, а не українців. Останні десятиліття у нас замкнене коло – олігархи купують політиків, ті приймають потрібні рішення, олігархи отримують надприбутки й знову інвестують в політику.

Як купують політиків

Фінансуєш собі партію, або купуєш місця у списках для своїх кандидатів. Але ж цілком зрозуміло, що якщо ти витратив на кандидата від трьох до п'яти мільйонів доларів, або 30-50 мільйонів на партію, то ти ці гроші собі повернеш, та ще й в багаторазовому розмірі.

Щоб зламати це замкнене коло був ухвалений закон "Про державне фінансування політичних партій". Але це був лише перший крок. Далі потрібно ухвалити новий виборчий кодекс, скасувати мажоритарну систему, запровадити голосування за відкритими списками та за пропорційною системою.

Плюс заборонити політичну рекламу на телебаченні. Це стане вагомим внеском у формування свідомого електорату, який не змінюватиме вподобань під впливом телевізійної картинки, а вивчатиме програми політичних партій.

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Це сприятиме розвитку політичної культури українців. І голосувати вони будуть на основі усвідомленого вибору, а не емоцій чи телевізійних уподобань. Саме від того, кого ми оберемо, буде залежати вектор розвитку України. Отже, головний вибір ще попереду.