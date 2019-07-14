Парламентські вибори: на які регіони партії роблять ставки

Експерти проаналізували, що політичні сили роблять ставки на конкретні регіони. Найбільше працюють там, де їхня цільова аудиторія. Тому дехто по кілька разів відвідує одні й ті самі регіони.

У Харкові кандидати влаштовують концерти та караоке, розносять аптечки та возять дітей у цирк. А ще роздають морозиво, солодку вату та роблять концерти з фотозонами й караоке. І це лише крапля у морі політичної агітації.

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"Підвезення дітей до цирку такими кандидатами, як Валерій Мураєв і Дмитро Щенсов. Роздача аптечок від імені фонду Олександра Грановського працівниками "Укрпошти", – розповів координатор громадянської мережі ОПОРА Харківщини Микола Зінченко.

Координатор Зінченко стверджує, що прямої агітації на таких заходах немає, але все одно всі розуміють хто та навіщо це робить. Поле бою розвернулось і за бігборди.

Майже весь Харків в кінці червня заполонили бігроди з "Опозиційним блоком",

– заявив координатор громадянської мережі ОПОРА Харківщини Микола Зінченко.



Зовнішня реклама "Опозиційного блоку" в Харкові

У Києві та на заході країни є місце різноманіттю. "Найбільш активними політичними партіями на Львівщині є "Європейська солідарність", "Голос", "Громадянська позиція", "Свобода" і "Самопоміч", – розповів координатор громадянської мережі ОПОРА Львівщини Тарас Радь.

Попри різноманіття зовнішньої реклами у Запоріжжі, очі місцевим також більше муляють мер та його замісник. "Куди не глянь, то усюди команда Буряка", – повідомив мешканець Запоріжжя.



Зовнішня реклама за Володимира Буряка

Подібна ситуація і з рекламою й в Одесі.

Із зовнішньою рекламою не пустили навіть Зеленського. Там "Опозиційна платформа", трішки Мураєва є і все. Навіть Зеленського немає. Я вже не говорю про того ж Саакашвілі, якого ненавидить особисто Труханов, – пояснив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Аналізуючи ситуацію по містах, в очі кидається цікавий "збіг". Мери намагаються на своєму рівні впливати на електоральні настрої містян.



Зовнішня реклама в Одесі

"Такими методами мери міст намагаються на своєму рівні так чи інакше впливати на електоральні вподобання", – пояснив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він також додав, що тоді виборець, який не визначився з фаворитом, починає вибирати серед тих, кого запам’ятав.

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За довірливим обличчям з плаката часто ховаються особисті інтереси, жага влади та регіонального лобі. Тож перед тим, як повірити обличчю, перевірте свого кандидата на авторитетних ресурсах громадських організацій.