Парламентські вибори: за кого голосуватимуть та як обиратимуть українці

Політсили щосили готуються до парламентських виборів, які відбудуться 21 липня. Поки Конституційний суд вирішує чи рішення нового президента про розпуск Ради відповідає закону, українці мають час визначитись, за кого віддати свій голос.

Як обирають партію та кандидата, за якого голосуватимуть

Київ

– Мені головне особистість. Я довіряю кандидату, за якого збираюсь голосувати та його програмі. Мені це цікаво, тому іду обов’язково, – Галина.

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– Найважливіше для мене відчуття. Люди говорять багато, тому можна тільки відчути правду каже чи ні, – Надія.

– Дивитимемося ще на списки, які люди там будуть. І в залежності від цього обиратимемо, – Віталій.



Киянин Віталій

– Найважливіше, щоб це були проукраїнські кандидати, – Роман

Маріуполь

– Я ще не думала про парламентські вибори, адже вони тільки призначені, – Світлана

– Що вони робили раніше, в яких партіях були, що з обіцяного виконали, а що ні, – Роман.



Житель Маріуполя

Чого чекають від виборів

Одеса

– По-перше, мир, бо це найголовніше. По-друге, підняти економіку, – Ніна.

– Щоб були зміна в охороні здоров’я, освіті, бо ці сфери знаходяться в плачевному стані, – Людмила.

Львів

– Насправді нічого не очікую від виборів, адже все в моїх руках. Я буду працювати і жити, так, як я і робила це раніше, – Людмила.

– Нічого не очікую, якщо чесно, – Наталя.



Львів'янка Наталя

– Кожен очікує покращення, – Володимир.

– Я хочу нові обличчя бачити, а старих не хочу, – Людмила.