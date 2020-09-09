Політична сила президента Зеленського активно використовує ефективні виборчі технології часів президента Порошенко.

Як стало відомо, співробітники офісу політтехнолога Дмитра Касьянова очолили виборчу кампанію кандидата в мери м.Суми від партії "Слуга народу" Тетяни Рябухи, раніше обраною народним депутатом по одномандатному мажоритарному округу № 157.

На початку серпня представники партії "Слуга народу" звернулися в офіс політтехнолога Дмитра Касьянова з пропозицією провести кампанію Тетяни Рябухи. Після проведення переговорів і консультацій в Суми були відряджені двоє співробітників Касьянова – Максим Яценко та Оксана Прихожай.

Максим Яценко тривалий час є фактичним заступником Касьянова по політичному напрямку діяльності, а Оксана Прихожай в недавньому минулому складалася штатним помічником народного депутата і найбільшого столичного забудовника Максима Микита.

Вибір настільки досвідчених співробітників Дмитром Касьяновим для ведення мерської кампанії "Слуг народу" в Сумах не випадковий. Регіон стратегічно важливий для президентської політичної сили.

У коментарі виданню Дмитро Касьянов наголосив, що його команда працює на велику кількість виборчих штабів керуючої партії в контексті проведення місцевих виборів 2020 року.

Ефективні виборчі технології минулої влади досить популярні владою нинішньої. Мова, перш за все, йде про так звані "сітках", тобто пірамідах фінансово вмотивованість агітаторів, які залучають до голосування за потрібного кандидата інших виборців на платній основі.

Термін "Сітка", як технологія підкупу виборців, увійшла в побут у 2015 році, у зв'язку з парламентською виборчою кампанією соратника Порошенко Сергія Березенко, яку вів Дмитро Касьянов.

На думку провідних політичних експертів, використання "сіток" є виключно дорогим вкладенням, доступним лише керуючої політичної сили з огляду на певних факторів. Серед них і доступність даних реєстрів, і необмежені фінансові ресурси, і лояльність правоохоронних органів.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що політтехнологи Максим Яценко та Оксана Прихожай були організаторами "сіток" для підкупу виборців для своїх клієнтів по чернігівських округах Сергія Березенко (округ №205) і Максима Микита (округ №206) у 2015 і 2019 роках відповідно.