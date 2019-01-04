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      Партія Мураєва подала до суду на ЦВК за закриття виборчих дільниць у Росії

      169 Читать новость на русском
      Євген Мураєв
      Євген Мураєв / Mediananny.com

      Партія "НАШІ", лідером якої є екс-регіонал, одіозний народний депутат Євген Мураєв, подала до суду на Центральну виборчу комісію за закриття 5 виборчих дільниць на території Росії. Варто зауважити, що українці, які проживають в РФ, – електорат Мураєва та його партії.

      Відповідний позов, був зареєстрований шостим Апеляційним адміністративним судом 4 січня, повідомив у Facebook Мураєв.

      24 канал повідомляв, що 31 грудня ЦВК закрила дільниці для голосування на українських виборах у Росії. Натомість українці, які живуть в РФ, зможуть проголосувати у посольствах України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

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      В опублікованому на офіційному сайті партії документі мовиться, що у ЦВК для схожих рішень нібито не було законних підстав, але в результаті її дій мільйони українців, які перебувають на заробітках в РФ, не зможуть проголосувати на виборах президента.

      Позивач також стверджує, що рішення ЦВК не опирається ні на будь-які факти, ні на судові рішення, в той час, як відсилання до подання МЗС не може бути такою підставою, оскільки воно не є обов'язковим до виконання для Центрвиборчкому.

      Мураєв також зазначив, що рішення ЦВК нібито порушує міжнародні норми і принципи в галузі виборчих і політичних прав, зокрема, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

      До слова, раніше подати до суду на ЦВК через таку ж причину пригрозив ще один проросійський політик – український нардеп, голова партії "За життя" Вадим Рабінович.

      Що відомо про Євгена Мураєва та його партію "НАШІ"? Народний депутат України від Партії регіонів 7 та 8 скликань. З червня 2016 року став позафракційним, був головою політради партії "За життя", проте покинув політсилу. Наприкінці вересня 2018 року Мураєв заявив, що створив і став головою нової політичної партії "НАШІ". Зазначимо, що в Росії вже кілька років існує політична партія з ідентичною назвою.

      Мураєв володів 100% прав на телеканал NewsOne, але наприкінці серпня на 3 роки передав управління телеканалом заступнику голови адміністрації екс-президента Януковича Андрію Портнову. У вересні новим власником NewsOne стала людина лідера проросійської ГО "Український вибув", кума президента Росії Віктора Медведчука – колишній митник Тарас Козак.

      Мураєв також нещодавно створив і став власником телеканалу "НАШ". Канал незаконно з’явився в українських телевізорах 7 листопада на місці жіночого телеканалу "Максі-ТВ". Тобто в ефірі один канал, який мав ліцензію на мовлення, раптово змінився на абсолютно інший без попереджень, дозволів та інших необхідних юридичних процедур, з яких починається законна робота ЗМІ.

      Мураєв відомий своїми українофобськими поглядами. Назвав Революцію Гідності "державним переворотом", а з початком бойових дій на Донбасі заявив, що це – "громадянський конфлікт", відзначивши, що дві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а бойовики – Росії. Виступає проти декомунізації. Коментуючи перспективи вступу України до НАТО Мураєв, що там "на неї не чекають". Також Мураєв заявляв, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи і підпали" і "для частини населення" він є терористом.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Росії ЦВК Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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