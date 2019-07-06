"Партія пенсіонерів України" подала до суду з вимогою зняти з виборів Саакашвілі

Зареєстрована в Одесі політична партія "Партія пенсіонерів України" подала до Шостого апеляційного адміністративного суду позов із вимогою скасувати реєстрацію Міхеїла Саакашвілі як кандидата в депутати від партії "Рух нових сил".

Причина позову – Саакашвілі, мовляв, не жив в Україні протягом минулих 5 років, як того вимагає закон, пише "Інтерфакс".

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Про факт позову повідомив адвокат Павел Богомаз, який є членом "Партії пенсіонерів". Відомо, що слухання відбудуться 6 липня.

Раніше (21 червня) Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах, які пройдуться 21 липня.

Після Апеляційного суду сторони процесу матимуть ще право звернутися до Касаційного суду у складі Верховного суду України. Його рішення вже буде остаточним.



Саакашвілі й Україна / Інфографіка 24 каналу

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