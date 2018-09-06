Партія Порошенка підтримає новий виборчий закон, якщо він їм сподобається, – журналістка

За новим законодавством до влади будуть проходити за відкритими списками ті, хто набрав найбільше голосів.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказала журналістка Анастасія Кримова.

Читайте також: Скільки коштує місце у Верховній Раді і як змінити ситуацію

За її словами, у таких умовах депутати не зможуть підкупити виборців, бо це буде їм дуже дорого.

"Вони зможуть "засіяти" тільки один регіон. Наприклад, усю Київську область підкупити гречкою або цукром не вдасться. Це добре вдарить по кишені кожного кандидата", – зазначила Кримова.

Андрій Парубій до середини осені пообіцяв прийняти зміни до виборчого законодавства і зараз всі депутати це підтримують.

На словах вони всі підтримують, але інша справа чи дійде воно до голосування у жовтні. Бо зараз є 4,5 тисячі поправок – це дуже багато і тільки два-три тижні може тривати тільки їх розгляд,

– сказала журналістка.

Також багато залежить від найбільшої партії у парламенті "Блоку Петра Порошенка". Голова фракції Артур Герасимов заявив, те, що прийняли у першому читанні вони точно не підтримають. Якщо законопроект буде опрацьований, як їм подобається, то тоді "БПП" можливо проголосує.

"Якщо ж їм не сподобається, то вони збираються самостійно робити інший законопроект. Це затягування і до наступних парламентських виборів ми можемо не отримати нове виборче законодавство", – підсумувала Анастасія Кримова.