Партія Порошенка подасть до суду на свій же закон, щоб прибрати главу ДБР, – Труба

Нардепи "Європейської солідарності" мають намір позбавити повноважень главу Державного бюро розслідувань Романа Трубу шляхом скасування свого закону про ДБР. Наразі лідер фракції Петро Порошенко фігурує вже у 12 справах бюро.

Депутати вважають, що тогочасний Президент України Петро Порошенко не мав права призначати своїх членів комісії з обрання директора ДБР, написав Роман Труба у своєму Telegram.

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Він пояснив, що фракція "Європейська солідарність" має намір подати до Конституційного суду, оскільки норми закону нібито не відповідають Конституції України.

Три роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, механізм роботи якої, нагадаю, визначили його депутати з БПП. Три роки ця комісія безперебійно працювала, і питань до неї у п'ятого президента не виникало.

– пише Труба

Закон передбачає, що ця комісія призначає не тільки директора ДБР та його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки та управління внутрішнього контролю. Труба запевняє, що два роки тому фракція "вчепилася у цю норму мертвою хваткою, хоч як не просили її змінити".

"Чи є логіка в цих діях? Звичайно – вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, значить потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади", – підсумував Труба.

Раніше суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні. Проте, п’ятого українського президента ДБР може допитати у такий спосіб лише за його згоди.

Що таке ДБР? Це Державне бюро розслідувань. Цьому органу підслідні вищі посадовці, особи що вчинили військові злочини, правоохоронці і самі ж службовці антикорупційних органів.



Грубо кажучи – це щось схоже на американське ФБР: боротьбою із організованою злочинністю, тероризмом і вбивствами, а також розслідуваннями справ про катування і жорстке поводження з боку працівників силових структур – поліції, прокуратури, СБУ та Антикорупційного бюро.



Крім того, якщо колись за військові злочини відповідала військова прокуратура, то тепер це компетенція ДБР.