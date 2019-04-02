Партія Садового піде на вибори в Раду самостійно

Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що його партія самостійно піде на вибори до Верховної Ради. До слова, парламентські вибори в Україні стартують вже 27 жовтня 2019 року.

Відповідне відеозвернення Андрій Іванович опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Садовий наголосив, що українському парламенту потрібні чесні люди, тому він прийняв рішення висувати партію "Самопоміч" на парламентських виборах.

"Самопоміч" буде брати участь у виборах до парламенту, як самодостатня політична сила. На мою думку, країні як ніколи потрібні люди з твердими антикорупційними та проукраїнськими поглядами,

– зауважив Андрій Садовий.

Закон про Президента 1. В ці дні важливо не пересваритись так, що забудемо де справжній ворог. 2. Виносимо в парламент «Закон про Президента», який поставить зрозумілі рамки і не дозволить зловживати владою президенту з будь-яким прізвищем. Про імпічмент там теж є. Читайте тут і давайте свої коментарі - https://bit.ly/2HSXQk5 3. Об'єднання "Самопоміч" йде на парламентські вибори. Розробляємо першу в українській історії систему формування переліку кандидатів за відкритими списками. Наші виборці можуть мати багато претензій до фракції «Самопомочі» в парламенті і з багатьма я солідарний. Але ці хлопці і дівчата не скурвились і робили що могли. Все тільки починається! Опубліковано Андрій Садовий Вівторок, 2 квітня 2019 р.

Нагадаємо, 21 березня Андрій Садовий заявив, що більше не буде балотуватися на посаду мера Львова. Водночас Андрій Іванович остаточно не визначився, який вектор роботи обрати для себе на майбутнє – політику чи владу. Він лише наголосив, що головною його метою є розбудова країни у якій хочеться жити.