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      Партія "Самопоміч" обирає нового лідера

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      У Києві проходить ХХ з’їзд партії "Самопоміч", на якому вони мають обрати лідера та визначити подальші дії роботи. Голова політради партії Олег Лаврик виступив з повідомлення, за яким, на підставі заяви Голови партії Андрія Садового, має скласти повноваження.

      На з’їзд партії прибув і нинішній лідер – Андрій Садовий, який у свої промові сказав, що залишається у партії і готовий допомагати кожному у продовженні роботи, боротьбі в майбутніх виборах, і запропонував обрати головою партії Оксану Сироїд. Наразі тривають обговорення.

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      Були на з'їзді і міжнародні партнери "Самопомочі", які 5 років представляють партію за кордоном. Вони наголошують, що попри нової влади в Україні, їм комфортніше співпрацювати саме з "Самопоміччю", бо вона викликає довіру.

      Які цілі ставить партія на з’їзді:

      1. Обрати нового лідера
      2. Визначитися з подальшими цілями і напрямками на 2020 рік.

      Щодо другого пункту, то кажуть, що перш за все, потрібно масштабно розбудовувати партію, аби в кожному містечку чи селі був справжній лідер, який міг би вести фракцію в регіонах.

      Чому партія "Самопоміч" почала займатися цим саме зараз? Очевидно, через те, що вони активно готуються до місцевих виборів.

      blog_ava
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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Самопоміч Новини України Новини політики Андрій Садовий Оксана Сироїд Новини Києва
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