У партії "Голос" скандал: Рудик розвалює фракцію у Верховній Раді
У ЗМІ поширюється інформація про розкол у політичній партії "Голос". Так, вже кілька депутатів збираються покинути парламентську фракцію через переобрання голови і зміни у складі політради.
Нагадаємо, що в грудні 2020 року з посади голови фракції у Верховній Раді усунули Сергія Рахманіна. Його місце зайняв Ярослав Железняк.
На черговому з'їзді депутати "Голосу" обирали новий склад політради, і після цього криза поглибилася.
Справа в тому, що фракція обирала делегатів до політради і, згідно з голосуванням, ними повинні були стати Роман Лозинський, Ольга Стефанишина і Соломія Бобровська.
Результати голосування фракції (за інформацією джерела в партії):
- Лозинський – 12;
- Бобровська – 10;
- Стефанишина – 9;
- Железняк – 8;
- Совсун – 8;
- Осадчук – 8;
- не віддали голоси – 5.
Однак, до політради увійшли депутати, яких називають близькими до Кіри Рудик – Інна Совсун, Ярослав Железняк і Соломія Бобровська.
На цьому ж з'їзді з посади голови партії і політради виключили Сергія Притулу. Його місце також зайняв Железняк.
Після цього частина депутатів звинуватили Рудик і Железняка в узурпації влади, а сама фракція розкололася на прихильників і противників таких дій керівниці партії.
Спілкування однопартійців у фейсбуці / Скріншот
Ходять чутки, що частина депутатів навіть готова покинути фракцію "Голос" в парламенті.
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