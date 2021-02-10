У ЗМІ поширюється інформація про розкол у політичній партії "Голос". Так, вже кілька депутатів збираються покинути парламентську фракцію через переобрання голови і зміни у складі політради.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року з посади голови фракції у Верховній Раді усунули Сергія Рахманіна. Його місце зайняв Ярослав Железняк.

На черговому з'їзді депутати "Голосу" обирали новий склад політради, і після цього криза поглибилася.

Справа в тому, що фракція обирала делегатів до політради і, згідно з голосуванням, ними повинні були стати Роман Лозинський, Ольга Стефанишина і Соломія Бобровська.

Результати голосування фракції (за інформацією джерела в партії):

Лозинський – 12;

Бобровська – 10;

Стефанишина – 9;

Железняк – 8;

Совсун – 8;

Осадчук – 8;

не віддали голоси – 5.

Однак, до політради увійшли депутати, яких називають близькими до Кіри Рудик – Інна Совсун, Ярослав Железняк і Соломія Бобровська.

На цьому ж з'їзді з посади голови партії і політради виключили Сергія Притулу. Його місце також зайняв Железняк.

Після цього частина депутатів звинуватили Рудик і Железняка в узурпації влади, а сама фракція розкололася на прихильників і противників таких дій керівниці партії.

Спілкування однопартійців у фейсбуці / Скріншот

Ходять чутки, що частина депутатів навіть готова покинути фракцію "Голос" в парламенті.