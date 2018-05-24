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Партнер Apple повідомив про початок виробництва 7-нанометрових процесорів А12

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Apple випустить 7-нанометрові процесори А12
Apple випустить 7-нанометрові процесори А12 / Фото з вільних джерел

За інформацією інсайдерів, тайванська компанія TSMC, яка є виробничим партнером Apple, вже розпочала виробництво нових процесорів для iPhone.

Про це повідомляє 9to5mac.com.

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Варто зазначити, що виробництво чіпа А11, корпорація розпочала в травні 2017 року, тож, швидше за все, процес іде за планом. Наступний процесор, який випустить Apple, може отримати назву А12. Компанія планує виготовити нові чіпи за 7-нм технологією, тобто вони стануть компактнішими та енергоефективнішими, аніж А11, які виготовлені за 10-нм технологією. До слова, А11 встановлені в iPhone 8 та Х.

Наразі TSMC та Apple відмовилися коментувати інші подробиці та чутки.

Новий звіт від Apple вказує на те, що компанія презентує цієї осені 3 нових iPhone. За чутками, це буде оновлена версія iPhone X та його збільшена модифікація, а також дешева модель смартфону із рідкокристалічним дисплеєм.

Теги: Техно Apple iPhone Смартфони
Джерело: 24 Канал
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