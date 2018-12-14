Партнерські пологи: чи варто пускати чоловіків у родзал

Чи потрібен тато в пологовому будинку? Що він там буде робити? Як підготуватися і не непритомніти? Яка роль доули і навіщо вона потрібна під час пологів? Відповіді на ці та інші сумніви 24 каналу дала психолог, інструктор з підготовки до пологів, доула Тамара Андрєєва. Ділимося деталями.

У першій частині інтерв'ю Тамара розповіла, чи треба готуватися до вагітності, як правильно харчуватися і що робити, щоб післяпологова адаптація для мами пройшла якомога м'якше.

Читайте також: Відверто про страхи батьків, грудне годування і післяпологову депресію

Хто така доула? Це помічниця при вагітності і під час пологів, надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку. На відміну від акушера, доула не використовує медичні методи.

Що варто проговорити перед пологами

Партнерські пологи зараз досить популярні. Але Ви згадували про чоловіків, які втрчають свідомість на пологах. Напевно, це індивідуальна історія – чи варто кликати на пологи чоловіка, партнера?

Коли до мене приходить пара на підготовку, я завжди проводжу тести і дивлюся на сумісність, на моменти, які їм варто опрацювати. Але дуже важливо перед партнерськими пологами, якщо партнером буде тато (тому що це можуть бути й інші люди, друзі, батьки, доули – професійні партнери в пологах), важливо відразу, ще перед пологами, озвучити, що він має право піти з родзалу, якщо буде почувати себе тривожно або некомфортно. І це нормально. Це не прояв слабкості. Навпаки, це сильно: визнати і вийти.

І якщо ви його любите так само, це не впливає на ваші почуття і стосунки. Що ви теж маєте право попросити його покинути родзал. Це не про те, що він поганий партнер і не впорався, а про те, що зараз ви відчули. І що він має право супроводжувати так, як він відчуває. До того моменту, як йому комфортно, і вам. Коли пара так домовляється, то ніяких проблем не виникає.

Читайте також: Як вік батька впливає на здоров'я дитини

Коли тато йде, як герой на амбразуру – це дуже погано закінчується. Або, коли мама його притягує за вуха, тому що "у всіх сходив, а ти не йдеш". Це викликає в подальшому формування різних проблем, скандалів. Це такий крихкий грунт, який просто "всмоктує" сім'ю в непотрібні сварки. Тому важливо озвучити свої межі, потреби і розуміння цього процесу. Коли є взаєморозуміння в сім'ї, то ніяких проблем не відбувається.

У мене часто буває, коду запрошують мене другим партнером, і тато є, ми домовляємося, що мама може попросити вийти мене чи тата. Бувають ситуації, коли вже під час потуг мама просить чоловіка вийти, а як тільки дитина народжується – швидко кличе його до себе. Тому що він їй важливий. Є якісь внутрішні, глибинні причини, і розуміння, що так можна вчинити, дає розслаблення і комфорт – те, до чого ми прагнемо, супроводжуючи вагітну в пологах.



На курсах для вагітних. Татам до пологів також варто готуватись

Що робити партнеру

Яка роль тата, партнера, в пологовому будинку? Що він там робить?

Забезпечує жінці безпеку і комфорт.

Тримає за ручку, гладить по плечику?

По-різному. Може бути і масаж, і розмова, і просто присутність поруч. Завдання тата – забезпечити зручність і комфорт, як і в житті. Це і включити-вимкнути світло, подати водичку, зводити в туалет, покликати лікаря, якщо є необхідність.

Звичайно, татові важливо бувати на лекціях і розуміти, що там відбувається, до того, як прийти в родзал. Якщо прийде непідготовленим – може робити зайве або те, що може нашкодити. Емоції мама дуже класно дзеркалить від партнера. Вона в ньому відчуває підтримку, захист, як ми в дитинстві відчували це від батьків. І коли батьки тривожаться, не довіряють – діти це відчувають і лякаються ще більше. І тому партнеру важливо вміти розслабитися, відчути, що все прекрасно, і передати цей настрій жінці.

Коли є впевненість і віра в жінку, що вона зможе пройти пологи, вона впорається, – тоді вони добре справляються. Якщо партнер розгубився, затремтів – йому потрібно піти, погуляти, попити каву, а потім повернутися пізніше. Тому що для жінки важлива безпека, і віра в неї.

Читайте також: Чи можна займатися сексом після пологів: важливі поради

І буває таке, що навіть якщо чоловік ходив разом на підготовку – все одно лякається?

Звісно, буває. І я дуже пишаюся своїми випускниками, тому що вони вміють це визнати, озвучити, прожити. А не просто закритися – і потім шукати крайніх. Це круто, коли людина може бути такою, як вона є.

Навіщо і кому потрібна доула

А яка роль професійного партнера – доули? Чи може вона замінити чоловіка, наприклад, чи потрібно це? Чи всім потрібна допомога доули?

Доула необхідна, напевно, всім, просто кожен приходить до цього свого часу. Доула – це теж про комфорт і безпеку. Це підтримка. Вона вміє підібрати ключик до кожної жінки. У нас в Україні є організація АФПБ (Асоціація фахівців з природнього батьківства – "24"), яка видає сертифікацію доулам, і я там навчалася. З 2010 року ця організація функціонує в Україні. Важливо при виборі доули цікавитися її освітою. На сьогоднішній день є багато доул, які не проходили спеціальну підготовку. І, на жаль, це теж може бути травматичним для жінки та її родини. Тому до цього потрібно серйозно підходити. На сайті АФПБ є списки сертифікованих доул, і з них можна вибирати свою.



Партнер на пологах забезпечує психологічний комфорт і відчуття безпеки для мами

Доула в пологах йде за жінкою, її завдання – зрозуміти, що важливо саме цій мамі. І при цьому, маючи величезну кількість інструментів і всього – ми не розповідаємо мамі, як їй народжувати. Ми йдемо за її потребами. І у цьому весь секрет – у створенні безпечного простору, в якому пологи проходять набагато м'якіше, простіше, легше.

І є дослідження ВООЗ про зміну статистики пологів з доулами. За офіційною статистикою – з доулами знижується на 40% кількість кесаревих розтинів. До них є прямі показання, а є опросередковані. У моїй практиці при не прямих показах до кесаревого розтину такий ризик знижується на 80% при моєму супроводі. Коли є пряме показання за медичними показниками – тут зрозуміло. А коли є можливість, що жінка це сама пройде – за її віри та підтримки, це дає дуже багато сил.

Те ж саме – з травматизацією перед пологами. Вона дуже знижується, тому що жінка відчуває себе захищеною, в комфорті.

Якщо це важкі пологи, вони теж бувають в нашій практиці, то потужна любов і підтримка, яка дається жінці, допомагає прожити це набагато легше і менш травматично.

Як доула контактує з лікарем, як це відбувається?

Ми ніяк не контактуємо. Тільки з мамою і сім'єю. Коли приходимо в родзал – знайомимося з бригадою, тому що доулі важливо створити сприятливу атмосферу. На початку, коли я ходила на пологи, мене впізнавали лікарі, в деяких пологових будинках відчувався якийсь протест. Важливо було це згладити – посмішкою, анекдотом, компліментом. Це все давало класні результати.

Зараз, через 8 років, до мене вже ставляться легше і спокійніше. Багато хто знає, чує. І багато лікарів, які зі мною вже супроводжували пологи, розслабляються і розуміють, що зараз буде все класно. Іноді чую від лікарів: "Що ти з ними робиш?" Але мені це приємно – що дійсно моя робота і мій досвід отримують підтримку від таких професіоналів, які багато-багато років у цьому, і розуміють, що доула – це корисно.

Як співпрацюють доула і лікарі

Тобто – ви ніяк не "контролюєте" лікарів, не "підказуєте" їм, що робити?

Ні. Доула не має медичної освіти, як правило. Ми не можемо контролювати лікарів, це їх вузька спеціалізація. Доула може пояснити, підтримати, допомогти вибрати щось. У жінки в пологовому будинку є інформаційна угода, і вона сама приймає рішення в тому чи іншому випадку, який йде в її ситуації. Також може бути зібраний консиліум.

Якщо жінці щось не подобається, або здається неправильним якесь призначення, вона може покликати всіх лікарів, хто є в пологовому будинку, і кожен висловлює свою точку зору. На сьогоднішній день у жінки дуже багато прав в пологовому будинку.

А доула – це емоційна підтримка, не юридична. Тому складно сказати, що саме вона робить. Але всі, хто були в супроводі з доулою, вдруге і втретє також кличуть доулу. Розуміють, що це комфорт. І дуже багато лікарів вже теж оцінили цю професію, розуміють, що з доулою набагато простіше, легше. Жінка весь час під наглядом, лікаря завжди покличуть вчасно, і він зможе вчасно надати допомогу.

А ті, хто досі агресивно ставляться до професії доули – мені незрозумілі. Тому що доула займається своїм, лікар – своїм, а акушерка – своїм. І роботи всім вистачить. Ми не переходимо межі професії.

У наступній частині інтерв'ю з Тамарою читайте про простоту і складнощі грудного вигодовування.

Фото з особистого архіву доули.

Читайте також: Що потрібно зробити до пологів: 3 головні речі