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      Парубій свідчить у справі Майдану: "Дівчата тримались за руки, а їх били палицями по голові"

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      Парубій дає свідчення у справі про злочини проти Майдану / delo.ua

      Андрій Парубій, який у період Революції Гідності був комендантом загонів самооборони, дає свідчення в суді у справі про злочини на Майдані. Зокрема, він розповів про ніч у кінці листопада, коли силовики побили і розігнали молодь на Майдані.

      "Головне завдання сотень самооборони Майдану полягало в тому, що у разі, якщо буде знову атака і наступ на Майдан, щонайменше на 30 хвилин, щоб могли молоді чоловіки стримати наступ. Щоб у цей момент ми змогли відвести дітей і жінок на Майдані, щоб вони знову не були по-звірячому покалічені. Так починалася самооборона Майдану", – розповів Парубій на засіданні суду 21 листопада.

      Дізнайтеся, що розповів Пашинський у своїх свідченнях щодо Майдану

      Він також розповів, що на зборах самооборони в ніч з 29 на 30 листопада йому не повідомляли про те, хто на Майдані Незалежності цієї ж ночі побив 18-ох працівників міліції. Парубій наголосив, що йому розповідали тільки про те, як правоохоронці "побили молодих дівчат, які не могли захиститися. В їхніх очах був жах і розпач після жахливого побиття".

      Я бачив, як дівчата тримались за руки, а їх били палицями по голові,
      – наголосив екскомендант загонів самооборони Майдану.

      Він також підтвердив, що проводились навчання сотень самооборони, але ці навчання стосувалися здебільшого надання першої медичної допомоги. Окрім стримання наступу, перша медична допомога була одним з головних завдань самооборони. Водночас проводились лекції про історію та мирний протест.

      Він також підтвердив тезу про те, що організації "Білий молот" і "Правий сектор" входили до складу самооборони Майдану.

      На запитання про те, чи були на Майдані формування, зовні схожі на сотні самооборони, але не підпорядковані самообороні, Парубій відповів: "На Майдані були сотні тисяч людей. Фактично головною ідентифікаційною ознакою самооборони Майдану були бандани жовтого кольору з синім написом "самооборона Майдану".

      Я був свідком того, що хлопці не робили жодних дій, вони просто стояли. "Беркут" їх бив палицями по голові, вони падали знекровлені на землю, а на їхнє місце ставали інші. Вони не чинили будь-яких дій, не завдавали ударів у відповідь, а просто падали. Вони своїми тілами захищали Майдан,
      – розповів Парубій.

      Дивіться відео з засідання суду, на якому свідчить Парубій:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Андрій Парубій Розслідування Сутички
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