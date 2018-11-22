Парубій доручив Комітету розглянути зміни до Конституції стосовно курсу до ЄС та НАТО

Андрій Парубій дав доручення Комітету з питань правової політики та правосуддя розглянути зміни в Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО.

Про це Андрій Парубій заявив наприкінці ранкового засідання Верховної Ради в четвер, 22 листопада.

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Спікер Верховної Ради повідомив, що Конституційний суд прийняв рішення щодо змін до Основного закону стосовно курсу України до ЄС та НАТО, визнавши їх законними – таке рішення підтримали 14 з 18 суддів. Тому Парубій доручив Комітету з питань правової політики та правосуддя розглянути законопроект у перерві між засіданнями, щоб депутати сьогодні змогли проголосувати за нього у першому читанні.

Було би символічно, якщо до п’ятої річниці початку Революції Гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції,

– зазначив Андрій Парубій.

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Після отримання висновку від Комітету парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроект не менше ніж 226 голосами. Після цього, наступної чергової сесії парламент може голосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.