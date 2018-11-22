16:40
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Парубій доручив Комітету розглянути зміни до Конституції стосовно курсу до ЄС та НАТО

      46 Читать новость на русском
      Парубій доручив розглянути зміни в Конституцію
      Парубій доручив розглянути зміни в Конституцію / Фото з відкритих джерел

      Андрій Парубій дав доручення Комітету з питань правової політики та правосуддя розглянути зміни в Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО.

      Про це Андрій Парубій заявив наприкінці ранкового засідання Верховної Ради в четвер, 22 листопада.

      Читайте також: Асоціація з ЄС: на якому етапі сьогодні перебуває Україна

      Спікер Верховної Ради повідомив, що Конституційний суд прийняв рішення щодо змін до Основного закону стосовно курсу України до ЄС та НАТО, визнавши їх законними – таке рішення підтримали 14 з 18 суддів. Тому Парубій доручив Комітету з питань правової політики та правосуддя розглянути законопроект у перерві між засіданнями, щоб депутати сьогодні змогли проголосувати за нього у першому читанні.

      Було би символічно, якщо до п’ятої річниці початку Революції Гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції,
      – зазначив Андрій Парубій.

      Читайте також: Скільки українців підтримують вступ України до НАТО

      Після отримання висновку від Комітету парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроект не менше ніж 226 голосами. Після цього, наступної чергової сесії парламент може голосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада НАТО Андрій Парубій Конституційний суд Конституція Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка
      сьогодні , 15:30 Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка
      Віталій Шабунін 305
      KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      сьогодні , 14:55 KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      Євгенія Мазур 1025
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      сьогодні , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      393
      Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      сьогодні , 14:10 Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      Яніна Ткачук 1566
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 1497
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "В’язні Грушевського": Арештовано 11 активістів
       25 січня 2014 , 00:56 3
      Закон про мову: чому це потрібно та що зміниться
       4 жовтня , 19:01
      Використання відеореестраторів хочуть зробити обов’язковим
       27 жовтня , 12:24
      Форвард Борусії Д став другим наймолодшим автором дубля в Бундеслізі
       28 жовтня , 12:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук