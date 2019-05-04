Парубій і Зеленський зустрінуться з лідерами фракцій: обговорять дату інавгурації

Голова Верховної Ради Андрій Парубій проведе зустріч сьогодні, 4 травня, з переможцем виборів президента Володимиром Зеленським та лідерами парламентських фракцій. На ній політики мають обговорити дату інавгурації майбутнього глави держави.

Про це розповів голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у коментарі журналістам 24 каналу.

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О 15 годині буде спільна зустріч голів фракцій з головою Верховної Ради та новообраним президентом. Сподіваюся, ми обговоримо не тільки дату інавгурації, а й інші питання,

– сказав Березюк.

За його словами, конкретна дата проведення інавгурації стане відома після того, як її визначить Верховна Рада своєю постановою 14 травня або сам голова парламенту.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.



