Парубій назвав день ухвалення закону про Антикорупційний суд

Верховна Рада у четвер, 24 травня, має розглянути і ухвалити закон про Антикорупційний суд.

Про це у Twitter повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

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Андрій Парубій заявив, що цього тижня, у вівторок, обговорять блок питань аграрної політики та блок питань нацбезпеки і оборони. У середу – блок ратифікацій. А у четвер парламент буде розглядати і ухвалювати Закон України "Про вищий Антикорупційний суд".