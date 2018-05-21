Парубій назвав день ухвалення закону про Антикорупційний суд
Верховна Рада у четвер, 24 травня, має розглянути і ухвалити закон про Антикорупційний суд.
Про це у Twitter повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.
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Андрій Парубій заявив, що цього тижня, у вівторок, обговорять блок питань аграрної політики та блок питань нацбезпеки і оборони. У середу – блок ратифікацій. А у четвер парламент буде розглядати і ухвалювати Закон України "Про вищий Антикорупційний суд".
Джерело: 24 Канал
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