Парубій озвучив підступний план Путіна: Росія готує дітей у Криму до війни проти України

Російська Федерація використовує освіту на окупованих територіях для того, щоб ментально поневолювати місцеве населення, а також – підривати безпеку своїх сусідів.

Зокрема, в анексованому Криму Росія системно принижує громадян України, порушуючи їх права на освіту рідною мовою. Про це під час виступу на 140-й Асамблеї Міжпарламентського союзу заявив глава українського парламенту Андрій Парубій, передає Укрінформ.

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"Дітей громадян України на незаконно окупованій території насильно індоктринують, перетворюючи на прихильників російської імперської ідеї. Росія у порушення міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано готує українських громадян, що проживають у Криму до служби у російській армії та до війни в Україні", – зазначив Андрій Парубій.

Також очільник Верховної Ради пригадав смертельну бійню у керченському коледжі, під час якої 18-річний студент Владислав Росляков розстріляв 20 однолітків і викладачів у стінах навчального закладу. Так, Парубій висловив свою певність у тому, що цієї трагедії б не сталося, якби "Крим не захопила Росія, а в дітей не формували бажання війни і насильства".

Що відомо про смертельну бійню в коледжі Керчі? 17 жовтня 2018 року у політехнічному коледжі в окупованій Керчі 20-річний студент Владислав Росляков влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці.

Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Українці мають вбивати українців – це підступний план Путіна,

– наголосив Парубій.

Своєю чергою, зазначимо, що окупанти продовжують заселяти Крим громадянами Російської Федерації. Так, за 5 років до Криму переїхали 70 тисяч росіян.